Pence rechaza invocar la 25 Enmienda y da vía libre al impeachment de Trump

Jose Luis de Haro Nueva York

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, resistió a última hora del martes a las presiones de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y los legisladores demócratas para invocar la 25ª Enmienda que destituiría al actual presidente, Donald Trump.

"No creo que tal curso de acción sea en el mejor interés de nuestra nación o consistente con la Constitución", escribió Pence en una carta dirigida a Pelosi. "La semana pasada no cedí a la presión de ejercer más allá de mi autoridad constitucional para determinar el resultado de las elecciones y ahora no cederé a los esfuerzos en la Cámara de Representantes de instigar juegos políticos en un momento tan grave en la historia de nuestra nación", añadió.

Pence justificó que activar la 25ª Enmienda para cesar a Trump "sentaría un terrible precedente". En cambio, argumentó que sólo debería usarse en casos en los que el presidente esté incapacitado o sufra una dolencia que le impida llevar a cabo los deberes del cargo. "Le insto a usted y a todos los miembros del Congreso a evitar acciones que dividan e inflamen aún más las pasiones del momento", reiteró el vicepresidente.

Tras la negativa del vicepresidente de cesar a Trump, la votación del artículo presentado el lunes por los demócratas para someter a un nuevo juicio político al republicano llegará tan pronto como hoy miércoles.

Además, en las últimas horas, varios republicanos avalaron los esfuerzos demócrata para llevar a cabo un segundo impeachment. La presidenta de la Conferencia republicana de la Cámara de Representantes, la congresista, Liz Cheney, confirmó que votaría a favor de la impugnación. Otros dos legisladores de su partido en el Congreso también respaldarán la iniciativa demócrata.

Previamente, según adelantó el New York Times, el todavía líder del Senado, el republicano Mitch McConnell, confesó a sus más allegados que considera que Trump cometió ofensas que podrían justificar un impeachment, mostrándose así complacido por el plan de los demócratas para celebrar un juicio político que podría impedir al mandatario volver a ostentar un cargo público en el futuro.