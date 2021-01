La electricidad vuelve a retomar la subida de precios con la demanda disparada por la ola de frío

El precio de la electricidad en el mercado mayorista ha vuelto a subir para mañana, 12 de enero, aunque sólo un 2,18 %, hasta los 84,25 euros/megavatios hora (MWh), a más de 10 euros de distancia de los 94,99 euros/MWh de precio medio diario que alcanzó el viernes pasado, el segundo más alto de la historia. El encarecimiento se produce en pleno incremento de la demanda. La demanda peninsular de electricidad durante la pasada semana ascendió a 5.295 gigavatios hora (GWh), lo que representa un incremento del 15,09% con respecto a la semana anterior y un 5,48% más que en la misma semana de 2020, según datos de Red Eléctrica de España (REE).

Después del ligero respiro dado en el fin de semana, con una caída en sus precios debido en gran parte a la menor demanda, el precio de este martes confirma las alzas con el inicio de la semana. Para este lunes el precio medio de la electricidad en el 'pool' es de 82,45 euros por MWh, un 24,4% superior al del domingo (66,27 euros) y un 2,2% por encima del sábado (80,66 euros).

No obstante, a pesar de la subida en el precio medio diario para este martes, las horas puntas caerán ligeramente frente a las de este lunes, bajando de los 120 euros por MWh. Así, entre las nueve y diez de la noche los consumidores que dispongan de tarificación por horas pagarán la electricidad a 114,02 euros por MWh, muy por encima, eso sí, de los 55,18 euros de la hora más barata, que se dará a las cinco de la madrugada.

El Gobierno cree que la subida será temporal y limitada para los consumidores

En una entrevista con Europa Press el pasado sábado, la vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha considerado que la subida en el precio de la electricidad de estos días se trata de un episodio "coyuntural" y que tiene un impacto "limitado" en el recibo de la luz.

Ribera ha señalado que se ha dado la 'tormenta perfecta' con los ingredientes de la ola de frío, que ha provocado un aumento en la demanda de energía, y a los que se han unido la presión en el mercado del gas natural y el incremento en los precios de CO2, lo que ha llevado a registrar ese "incremento coyuntural" en el precio de la electricidad.

Asimismo, incidió en que este incremento en el mercado mayorista eléctrico "no tiene un impacto lineal" en la factura de la luz, por lo que no se traduce en subidas automáticas ni de la misma cuantía en los precios finales que pagan los consumidores, ya que en el recibo hay otros conceptos (peajes, cargos e impuestos) que no se ven afectados por el mercado.

Por su parte, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y para la Transformación Digital, Nadia Calviño, ha advertido de que la reforma del sector eléctrico que ha emprendido el Ejecutivo no impide que se puedan producir subidas "puntuales" del precio de la luz cuando se da una situación excepcional como la causada por la borrasca Filomena.

"No podemos hacer pensar a los ciudadanos que la reforma del sector eléctrico que estamos abordando con determinación supone que no pueden darse subidas puntuales del precio de la luz cuando se da una tormenta perfecta como la que estamos viviendo estos días", ha señalado Calviño en declaraciones a la cadena SER.

La vicepresidenta ha indicado que la reforma del sector eléctrico puesta en marcha por el Gobierno en los últimos dos años y medio está permitiendo, entre otros factores, una transición hacia un mayor peso de las energías renovables, lo que se ha traducido en una rebaja de los costes de la electricidad del 40% en los últimos dos años

El precio mayorista de la electricidad tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo final, mientras que alrededor del 40% corresponde a los peajes y cerca del 25% restante, al IVA y al Impuesto de Electricidad. El Gobierno ha congelado para 2021 los peajes y cargos eléctricos con los que los consumidores sufragan los costes regulados.

El recibo de la luz un 30% más caro en lo que va de enero

Según el simulador de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en los ocho primeros días de enero el recibo de la luz para un consumidor con una potencia contratada de 4,4 kilovatios y un consumo anual de 3.000 kilovatios hora (250 KWh al mes), acogido a la tarifa regulada o Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), alcanzaría los 54,22 euros.

Esta cifra es un 30,8% superior al coste de la factura para los once primeros días de 2020, que era de 41,43 euros, y superaría, incluso, la que hubo para todo el mes de enero de 2020, cuyo importe llegó a 54,22 euros.

En un comunicado, Facua lamenta "la actitud conformista" ante lo que está ocurriendo que ha mostrado Teresa Ribera y le reclama "medidas urgentes para frenar la especulación y abaratar el recibo de la luz, en cumplimiento de los compromisos adoptados en el acuerdo de Gobierno de coalición".

Así, Facua recuerda que PSOE y Unidas Podemos anunciaron que procederían a "modificar la factura eléctrica" con los objetivos de "reducir el porcentaje que representa el término de potencia" y "que el término variable de la componente regulada sea incremental en función de la energía consumida, de forma que el coste a pagar por las personas consumidoras por los primeros kWh sea inferior a los siguientes, incentivando la eficiencia energética".

