La Enmienda 25 o un nuevo impeachment: Así puede ser destituido Trump como presidente

Muchos se han sumado al coro de voces que abogan por la activación de la 25ª Enmienda de la Constitución para destituir a Trump. De lo contrario, un nuevo juicio político se cierne sobre el mandatario.

"Es hora de invocar la 25ª Enmienda y terminar con esta pesadilla" aseguró en Twitter, el congresista republicano, Adam Kinzinger. "El presidente causó esto. El presidente está incapacitado y el presidente está enfermo. Y el presidente debe renunciar al control del Ejecutivo voluntaria o involuntariamente", alegó.

It's with a heavy heart I am calling for the sake of our Democracy that the 25th Amendment be invoked. My statement: pic.twitter.com/yVyQrYcjuD

Una medida por la que también abogó el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, que concluyó que la forma más rápida y efectiva de apartar a Trump de su cargo sería que Pence activase dicha enmienda. "Si el vicepresidente y su gabinete se niegan, el Congreso debería reunirse para destituir al presidente", aclaró. Un mensaje que apoyó la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

The quickest and most effective way—it can be done today—to remove this president from office would be for the Vice President to immediately invoke the 25th amendment.



If the Vice President and the Cabinet refuse to stand up, Congress must reconvene to impeach President Trump.