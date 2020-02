Cesce ayuda a financiar facturas por más de 1.000 millones de euros desde 2013

Desde la creación del Fondo Apoyo a Empresas de CESCE en 2013, la aseguradora ha ayudado a financiar facturas por un valor superior a los 1.000 millones de euros.

El Fondo se ha convertido ya en la segunda fuente de financiación no bancaria a corto plazo de España y ha ayudado a impulsar a pequeñas y medianas empresas, que constituyen el 86% de la cartera de clientes de CESCE.

Esta modalidad de financiación no bancaria supone una palanca de impulso para las empresas porque les permite dejar libres sus líneas bancarias para otras necesidades. El Fondo Apoyo a Empresas de CESCE es un canal de financiación no bancario mediante la modalidad de Factoring Sin Recurso: ofrece condiciones económicas próximas a las bancarias y la agilidad de las fintech no bancarias. Además, no exige aportar garantías adicionales.

Factoring

La modalidad de factoring es una de las vías más extendidas entre las medianas y grandes empresas para financiar su capital circulante. Según datos de la Asociación Española de Factoring (AEF), en 2019 el factoring creció un 12,99%, tras cinco años consecutivos de incrementos, y llegó a un volumen de 96.096 millones de euros. La industria manufacturera y el comercio son los sectores en los que más se concentra esta forma de financiación.