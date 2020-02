Miles de agricultores se manifiestan en Madrid para pedir un control de los precios

Laura Bartolomé Madrid

Agricultores y ganaderos se han manifestado en Madrid esta mañana reivindicando el control de los precios de los productos. "Hoy por hoy en España y creo que desde que estamos en la Unión Europea, el sector agrícola ha sido el sector pagano de la UE. Los precios que estamos percibiendo son precios de hace 35 años", afirma un manifestante a las puertas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Entre las demandas que hacen al Gobierno reclaman tener unos precios justos para que no existe una tanta diferencia entre lo que perciben y lo que se le cobra al consumidor; controlar el mercado limitando las importaciones y poder tener unos seguros agrarios dignos y que "las ayudas no se consideren un regalo".

Tal y como señala uno de los agricultores, las ayudas dadas "fueron unos precios compensatorios para que pudiéramos seguir produciendo barato y que los alimentos en Europa siguiesen siendo baratos, y resulta ahora que los alimentos se han triplicado de precio y a nosotros cada vez nos ponen más normativa".

Salario mínimo

Un gran numero de trabajadores del campo se muestran satisfechos con la última subida del salario mínimo interprofesional. Sin embargo, creen que el problema viene por los precios "irrisorios". "Me parece justo que la gente pueda tener un buen salario y pueda vivir lo más dignamente posible. En la agricultura, lo que nos perjudica es que los precios que estamos cobrando por nuestros productos no nos permite pagar estos salarios, incluso los autónomos de la agricultura no llegamos ni a cobrar ese salario mínimo", sentencian.

En cuanto a la repercusión que pueda tener en el sector, los agricultores opinan que no será muy importante. "Si los productos nos permitiesen pagar esos salarios no sería Lo que creo que es un engaño a nivel personal es que esa subida que prácticamente no es nada, va a repercutir en que mucha gente que estaba exenta de pagar la renta va a tener que pagarla, además de un montón de impuestos ", sostiene otro manifestante.