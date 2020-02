Escrivá pide consenso para aprobar la subida de pensiones en el Congreso

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha pedido consenso a los grupos parlamentarios para aprobar en el Congreso el Real Decreto de subida de las pensiones para este año, ya que cree que "no hay nada más poderoso" que el consenso y "hoy es el día de demostrarlo".

Así lo ha señalado durante su primera intervención en el Congreso para pedir la convalidación de este Real Decreto, donde ha remarcado que los pensionistas esperan que los distintos grupos parlamentarios sean capaces de ponerse de acuerdo sobre cómo sostener el sistema.

"Me preocupa esforzarme al máximo para tratar de reconstruir ese consenso"

"Me preocupa esforzarme al máximo para tratar de reconstruir ese consenso", ha apostillado, tras afirmar que el Gobierno solo no puede cargar sobre sus hombros la incertidumbre de que no haya acuerdo sobre cómo financiar este "sólido" sistema de pensiones ni dejar que se erosione esta prestación año tras año.

Escrivá ha asegurado que la subida del 0,9% recogida en el Real Decreto está en línea con la segunda recomendación del borrador del Pacto de Toledo sobre la reforma de las pensiones a la que se llegó antes de la disolución de las Cortes durante la legislatura anterior.

Vinculación con el IPC

El ministro ha dejado claro que vincular el crecimiento de las pensiones al IPC es un paso previo para soluciones "justas y equitativas" a los pensionistas. "Estamos obligados y decididos a resolver la solvencia del sistema de Seguridad Social y eso debe conseguirse dando certidumbre a las pensiones y al trabajo", ha añadido.

También ha recordado que la subida del 0,9% da cumplimiento al compromiso comunicado en el Plan Presupuestario a la Unión Europea. Además, el titular del Ministerio ha dejado claro que garantizar el poder adquisitivo para más de 11 millones de personas es "absolutamente prioritario para el Gobierno". Para Escrivá, la forma de que los pensionistas más vulnerables no se queden atrás es garantizar su poder adquisitivo.

El Real Decreto no solo incluye la subida de las pensiones, sino que garantiza el eventual desvío al alza del IPC compensado con el pago adicional a final de año, "garantía para que esté asegurado el poder adquisitivo", e incluye medidas de trascendencia para todos los pensionistas.

Escrivá ha pedido que haya "el mayor acuerdo". "Nuestros pensionistas no solo deben estar seguros de que no pierden poder adquisitivo, sino que deben estar seguros de que existe un máximo consenso político en torno al sistema de pensiones", ha remarcado.

De hecho, considera que España no puede permitirse que una falta de acuerdo ponga en duda la solidez del sistema. Escrivá ha concluido solicitando a la Cámara su convalidación confiando en que se pueda sacar adelante.