La Comunitat Valenciana volvió a ser la peor financiada por habitante en 2019

Dani Valero Valencia

Un total de 2.111 euros por ciudadano. Es la cantidad que recibió la Comunitat Valenciana por parte del Estado en 2019 para atender las competencias transferidas a las autonomías (Sanidad, Educación, etc.). La cifra, obtenida a partir de la suma de las entregas a cuenta y liquidaciones transferidas por el Gobierno de España a la región correspondientes a lo que recaudó de los valencianos en 2017 -el Ejecutivo tarda dos ejercicios en repartir las aportaciones- sitúa de nuevo a la autonomía que gobiernan Ximo Puig y Mónica Oltra a la cola de entre todos los territorios del régimen común (sin tener en cuenta a las privilegiadas País Vasco y Navarra).

El cálculo lo realiza la propia Generalitat Valenciana dividiendo las transferencias y liquidaciones entre los habitantes de cada territorio, y el resultado le sirve para incidir en su principal protesta: la de que la Comunitat es la peor tratada de entre todas las autonomías españolas, motivo por el que exige que el Ejecutivo de Pedro Sánchez reforme de una vez el sistema de financiación, caducado desde 2014.

Según sus cuentas, tal y como recogió la pasada semana eldiariocv, la Comunitat recibe por habitante 343 euros menos que la media española, situada en los 2.454 euros, y se sitúa a casi mil euros por ciudadano de las dos regiones que más ingresan: Cantabria, con 3.098; y La Rioja, con 3.081. El ranking continúa con Extremadura (2.873), Galicia (2.773), Castilla y León (2.725), Aragón (2.718), Asturias (2.701), Cataluña (2.631) y Castilla-La Mancha (2.462).

Por debajo de la media de las autonomías españolas del régimen común se encuentran Canarias (2.401), Andalucía (2.342), Baleares (2.323), Madrid (2.267) y Murcia (2.220), pero todas por delante de la Comunitat. El origen de este agravio deriva, entre otros aspectos, de la no actualización del sistema de financiación al criterio poblacional.

En comparativa, "la cantidad por cada habitante de la Comunitat Valenciana representa "un 86% de lo que recibe de media cada habitante del resto de España, un 68% de lo que recibe por habitante Cantabria, o un 76% de lo que recibe por habitante Galicia", compara la Conselleria de Hacienda.

"Ya no caben excusas"

El presidente valenciano Ximo Puig aprovechó precisamente su presencia en Madrid hace justo una semana para subrayar esta reivindicación de la Comunitat, sobre la que se pronunció con contundencia. "Todos ustedes saben que la piedra angular de la Agenda Valenciana es la necesidad de un nuevo sistema de financiación autonómica. La Comunitat Valenciana es la peor financiada de España, como han dictaminado, con rigor, todos los expertos. Nuestra situación es crítica, no porque gastemos mucho, sino porque percibimos muy poco", explicó.

El dirigente también comparó en cifras absolutas la situación de la región valenciana con la de territorios del mismo rango. "La Comunitat recibe 2.000 millones menos al año que Galicia y 4.000 menos que Cantabria, que tienen una renta per cápita similar a la nuestra. O 6.000 millones menos que las comunidades forales, con una renta per cápita más de un 40% superior a la valenciana. Es totalmente inaceptable", aseveró al respecto.

"Los valencianos y las valencianas no queremos privilegios, pero tampoco discriminaciones. Nuestra reivindicación no es identitarista. Solo es una cuestión de justicia, de igualdad, de respeto. La financiación de las Comunidades Autónomas ha de garantizar un Estado del Bienestar potente y hacer viable este proyecto compartido llamado España. Porque ahora es más urgente que nunca y no puede retrasarse más. Ya no caben excusas para establecer un nuevo sistema de financiación que ponga en el centro la igualdad entre personas", agregó en la misma línea el presidente valenciano.