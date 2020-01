Calviño reconoce que las ciudades que están limitando el precio del alquiler no están teniendo "mucho éxito"

La vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha afirmado que las ciudades que están regulando el precio del alquiler de vivienda no están teniendo "mucho éxito", y ha abogado en su lugar por concentrarse en aumentar la oferta a través del Plan de Vivienda que prepara el Ministerio de Fomento.

Así lo ha señalado Calviño en una entrevista en Cadena Ser, recogida por Europa Press, en la que ha asegurado que "hay distintas ciudades que están experimentando en esa línea, estableciendo límites, no con mucho éxito", por lo que ha explicado que el Ejecutivo se concentrará en aumentar la oferta de vivienda este año.

Precisamente el Banco de España ha publicado un documento en el que constata que la regulación de los precios de la vivienda de alquiler es "efectiva" a corto plazo al mejorar la accesibilidad y la sobrecarga del coste, si bien advierte de que presenta "efectos adversos potencialmente significativos" a medio y largo plazo, como un aumento del precio en segmentos no regulados.

Además, avisa de que la oferta reacciona con una disminución de los gastos de mantenimiento, modificando la composición de la vivienda ofertada y provoca una segmentación de mercado, concentrándose en determinadas zonas. A pesar de la afirmación de Calviño, Banco de España ve "efectivo" regular el precio del alquiler a corto plazo pero señala que genera "efectos adversos".

El Gobierno de coalición formado entre el PSOE y Unidas Podemos se comprometió en su acuerdo programático a frenar las "subidas abusivas del alquiler" y, para ello, en las zonas más tensionadas, se habilitará a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos para que, a partir del Sistema Estatal de Índices de Referencia de Precios del Alquiler de Vivienda que está desarrollando el Ministerio de Fomento, puedan poner "techo" a las subidas mediante un índice de precios de acuerdo a una metodología "objetiva".

Nuevo plan de vivienda

Calviño ha señalado que en el real decreto sobre vivienda aprobado el año pasado se incluían "algunos elementos para moderar el precio del alquiler", que al final contó también con el respaldo de Unidas Podemos en su "segunda versión".

A este respecto, ha avanzado que el Ministerio de Fomento lleva un tiempo trabajando en un nuevo Plan de Vivienda para movilizar suelo y vivienda, ya que en los últimos años "se ha desmontado el parque de vivienda social" que permitía a los jóvenes disponer de un alquiler "relativamente barato". Por ello, tras las medidas de protección de los inquilinos aprobadas en la ley inmobiliaria del año pasado, el Gobierno acometerá medidas de oferta.

La vicepresidenta ha admitido que la vivienda es uno de los "grandes problemas" de la sociedad española, ya que los jóvenes "no pueden emanciparse y hacer su proyecto vital ni tener hijos", ya que "no pueden abordar el coste del alquiler", aunque ha matizado que dicho problema está "muy concentrado" en Madrid, Barcelona y barrios de grandes ciudades.

Comercio electrónico y tasa 'Google'

Por otra parte, Calviño ha dicho que no se puede poner coto al comercio electrónico porque significaría "poner puertas al cambio" y la evolución es "imparable", aunque ha abogado por un sistema impositivo "justo". De nuevo ha explicado que el Gobierno trabajará a nivel nacional en la configuración de un nuevo impuesto a determinados servicios digitales, para no renunciar al tributo en el caso de que la solución que previsiblemente propondrá la OCDE o más adelante la G-20 no llegue en el transcurso de 2020.

En este sentido, ha mostrado su confianza en que la OCDE presente una propuesta y genere un marco constructivo para llegar a un acuerdo "en el transcurso de este año", para propiciar una solución global y europea, si bien se piensa en una solución nacional por si no llega la solución.

La titular de Economía ha indicado que el Ejecutivo apoya la transformación del comercio minorista para que vendan por Internet, para lo que el Ministerio de Industria preparó un plan estratégico, y en el ámbito local hay estrategias para su desarrollo.