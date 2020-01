La Justicia entra de lleno en el presunto tongo de la Lotería de Navidad

El juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal ha solicitado a la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) que le remita un informe sobre la introducción de una bola durante el sorteo de la Lotería de Navidad que fue denunciado por redes sociales.

Abascal ha entrado de lleno en la investigación del sorteo de la Lotería de Navidad. Primero ha aceptado la competencia para el conocimiento de los hechos denunciados por un presunto delito de fraude en el sorteo de la Lotería de Navidad del pasado 22 de diciembre.

Y posteriormente, el magistrado, siguiendo el criterio de la Fiscalía de la Audiencia, pide también a la SELAE que le informe de si existe un protocolo para dichos supuestos y, de ser así, si fue aplicado y que le remita la grabación íntegra.

Por favor, no caigamos en el fake de la Lotería. En el bombo de los números están TODOS los números, los que tocan y los que no. No tiene ningún sentido la adulteración introduciendo una bola con un número que ya está en el bombo.