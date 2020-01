Sánchez frena su agenda económica: sin fecha para la senda de déficit ni para el techo de gasto ni para Presupuestos

El presidente del Gobierno ha sorprendido este martes manifestando que ya no hay tantas prisas para poner en marcha su agenda económica, como reiteró durante la campaña electoral. Tras su primer Consejo de Ministros reconoció que la subida del Salario Mínimo Interprofesional no es inmediata, que habrá de renegociar la senda de déficit con Bruselas, o que el techo de gasto no se presentará en el mes de enero, por lo que los Presupuestos Generales se postergarán. "Paso a paso", añadió Sánchez. "Tenemos 1.400 días y 200 semanas", remarcó

El presidente del Gobierno se dirigió este martes a los medios de comunicación –desde Moncloa–, para presentar la revalorización de todas las pensiones –desde las más altas a las mínimas– al 0,9%.

Era su primera intervención, en la que respondió a diez preguntas, y en la que grosso modo afirmó que la subida del salario de los funcionarios tendrá que esperar, así como que la senda del déficit habrá que sumergirse en "un proceso de negociación" con la Comisión Europea, porque "el horizonte económico y político ha cambiado", y también han cambiado "las personas" responsables de las instituciones de Bruselas. Sin atreverse a verbalizar el margen de flexibilidad de la senda del déficit que le pedirá a Europa, tampoco quiso poner fecha ni a la presentación del objetivo de déficit y techo de gasto ni a la de los Presupuestos Generales del Estado, marcando un frenazo en la agenda económica anunciada por él en campaña.

Los Consejos de Ministros se celebrarán los martes, y las reuniones de secretarios de Estado y subsecretarios tendrán lugar los jueves

El presidente también ha afirmado que en estas próximas semanas irá anunciando otras decisiones, cambios como los Consejos de Ministros, que se celebrarán todos los martes, las reuniones de secretarios de Estado y subsecretarios, que tendrán lugar los jueves y, que, el Gobierno dará cuenta cada 100 días del ejercicio de las distintas áreas ministeriales.

"Paso a paso en 1.400 días"

El jefe del Ejecutivo comenzó su discurso político ante los medios aseverando que tiene "1.400 días o 200 semanas" para desarrollar cinco grandes transformaciones: una economía más robusta y con empleo de calidad, reducir las tensiones territoriales, reducir la desigualdad social, la respuesta a la emergencia climática y, la plena igualdad entre hombres y mujeres.

Pero más allá de estos grandes epígrafes, subrayó, y no en una ocasión, si no en varias, que medidas importantes como las económicas, se irán desarrollando "paso a paso", una expresión que el día anterior fue utilizada por María Jesús Montero. Y para quitar hierro la premura de los Presupuestos Generales de 2020 para acometer promesas, actuaciones políticas, nuevos impuestos y reformas legislativas, Sánchez afirmó que hasta los presupuestos prorrogados de Rajoy de 2018 han servido para "reenfocar" las becas.

El presidente ha pedido también que la subida del Salario Mínimo Profesional se haga "paso a paso" teniendo en cuenta las posiciones de los agentes sociales. A lo único que le ha puesto fecha el líder de los socialistas ha sido al incremento del 60% del SMI, y que según ha quedado marcado en la hoja de ruta del Gobierno de coalición tiene como límite el final de esta legislatura (2023), dicho de otro modo, dentro de 1.400 días y 200 semanas.