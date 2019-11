¿Boicot al informe PISA? La OCDE no publicará el resultado de España en Lectura por la "respuesta inverosímil de parte de los estudiantes"

La OCDE ha anunciado este viernes que aplazará la publicación de los resultados de Lectura estatales y regionales de PISA 2018 de España tras encontrar respuestas realizadas en la mitad de tiempo que el resto de alumnos de la OCDE y con unos patrones determinados. La OCDE no determina por qué se ha producido este extraño comportamiento. Todas las posibilidades están abiertas, pero los patrones de respuesta hacen indicar que los alumnos respondieron incluso sin leer los enunciados.

De este modo, los resultados de España en Lectura no se incluirán en el conjunto inicial de informes que se publicarán el 3 de diciembre de 2019. Sin embargo, los resultados de España de Matemáticas y Ciencias se publicarán en esa fecha.

Aunque los datos de España han cumplido los Estándares Técnicos de PISA a rasgos generales, se ha podido observar que "algunos datos muestran un comportamiento de respuesta inverosímil por parte de los estudiantes", asegura la nota emitida por el organismo que agrupa a los países desarrollados.

La OCDE explica que el equipo de PISA está analizando actualmente por qué ha sucedido y, si pueden establecer las causas, evaluará si los resultados para España se podrían publicar en una fecha posterior. Ya se han analizado los resultados de los otros 78 países y economías que participaron en la prueba de 2018 y se ha confirmado que este extraño comportamiento solo ha sucedido en España.

La OCDE aclara que "un número relevante de estudiantes españoles respondieron a una sección nueva de la prueba de lectura (la sección de fluidez lectora) de una forma que era patente que no representaba su competencia lectora real".

Como esta evaluación se hizo a través de ordenador, las acciones de los estudiantes quedaron registradas y se ha podido realizar un seguimiento certero de lo que hicieron durante la realización de las pruebas. "En muchos casos, los estudiantes contestaron la sección de fluidez lectora de manera apresurada, empleando menos de 25 segundos en total para responder más de 20 preguntas. En comparación, los estudiantes que dedicaron el esfuerzo adecuado a estas preguntas emplearon por lo general entre 50 segundos y más de dos minutos en contestar esta sección, dependiendo de lo rápido que pudieran leer", destaca la nota del organismo.

Los alumnos respondían a todo 'sí' o a todo 'no' empleando un tiempo muy inferior al de otros países

"Además, estos estudiantes respondían siguiendo ciertos patrones (todas sí o todas no, etc.). Este comportamiento de respuesta no ha sido uniforme en toda la muestra de España, sino que se ha observado sobre todo en determinados centros educativos de algunas zonas de España. La extensión y concentración de respuestas de este tipo, muy rápidas y siguiendo un cierto patrón, ha tenido lugar solo en España".

Por consiguiente, la OCDE ha anunciado que no puede asegurar la comparabilidad internacional de los resultados de España hasta que esta incidencia se resuelva. Ante esta situación, España seguirá la recomendación de la OCDE de aplazar la publicación de sus resultados y datos a la vez que se investiga sobre las posibles fuentes de estas anomalías.

Informe PISA 2015

En la anterior edición de este exhaustivo informe sobre la educación, el rendimiento de los alumnos españoles mejoró ligeramente ocho puntos en Lectura hasta los 496 puntos respecto al anterior (2012), situándose por primera vez por encima de la media de los países de la OCDE (493 puntos) y de la Unión Europea (494 puntos). Ahora habrá que esperar para ver si esta mejoría se confirma. La OCDE no ha dado fecha para la publicación de la competencia de Lectura.

España también subió dos puntos en Matemáticas (486), aunque continuó por debajo del promedio de la OCDE (490) y de la Unión Europea (493). En Ciencias (493) bajo tres puntos, quedándose al mismo nivel que la media de la OCDE y ligeramente por debajo de la UE (495). Cabe señalar que el promedio de los países de la OCDE en esa edición cayó en todas las áreas: ocho puntos en Ciencias, dos en Lectura y cuatro en Matemáticas.

Estos fueron los principales datos de ese informe internacional publicado en diciembre de 2016 a nivel mundial. En esa comparativa participaron 540.000 alumnos de 72 países, que representan a 29 millones de jóvenes.