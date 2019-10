Jörg Kukies: "No vemos una recesión prolongada en Alemania, pero si es necesario, actuaremos"

En respuesta a los reiterados llamamientos en favor de una relajación fiscal en Alemania para impulsar la inversión y evitar una crisis en Europa, la mano derecha del Ministro de Finanzas alemán defiende a Olaf Scholz. Jörg Kukies asegura que una recuperación alemana sin una unión bancaria o una unión de mercados de capitales reales no tendría ningún efecto.

Vayamos al grano. La cuestión principal en este momento es si Alemania utilizará su margen de maniobra fiscal de forma preventiva o reactiva, y cuándo lo hará.

Alemania ya está haciendo un uso extensivo de sus recursos financieros. El presupuesto federal prevé una inversión récord de casi 40.000 millones de euros al año. Por lo tanto, actuamos de forma preventiva. Sin embargo, por el momento, las señales de nuestra economía nacional son buenas: seguimos teniendo un nivel récord de empleo y una tasa de desempleo muy baja. Como resultado, no vemos signos de una fase prolongada de recesión en Alemania. Pero, por supuesto, observamos que el crecimiento se está ralentizando y seguimos muy de cerca la situación. El mensaje es claro: si es necesario, actuaremos.

Para muchos observadores, Alemania suele actuar demasiado tarde.

Sin embargo, muchos economistas y el Banco Central Europeo están de acuerdo en este punto: aunque el crecimiento se está ralentizando, Alemania no está en recesión. Y, como he dicho, tenemos un presupuesto amplio.

¿Las tasas de interés negativas no le dan la oportunidad de crear más espacio para invertir?

Ya estamos aprovechando los drásticos recortes de las tasas de interés para invertir, estabilizar la demanda interna y refinanciar nuestra deuda existente. Hemos desarrollado enormes programas de desgravación fiscal para personas de ingresos medios y bajos. Hemos ampliado los servicios de financiación para estudiantes. Esto proporciona impulsos de crecimiento positivos. Así que ya estamos haciendo mucho. Tenemos una cartera de pedidos pendientes por un año a medida que el gobierno aumenta su inversión en infraestructura. Hay una falta de capacidad en la planificación y en la construcción.

Es decir, incluso si hubiera más dinero, no cambiaría la situación.

La situación del empleo apenas mejoraría. El límite es la disponibilidad de capacidad. Si aumentamos aún más la contratación pública en la construcción y ponemos más dinero a disposición, los precios de los servicios de construcción aumentarán. Esto ya está ocurriendo en Alemania.

Usted ve la situación en Alemania, pero el resto de Europa podría beneficiarse de ella.

Aunque invirtiéramos mucho ahora, nuestros gastos adicionales se retrasarían y sólo tendrían un efecto nacional en primer lugar. Los efectos dominó en la UE serían entonces limitados. Si Alemania siguiera aumentando su gasto público, los efectos positivos sobre la situación económica de los Estados miembros vecinos no serían tan significativos como se suele decir. El hecho de que estos beneficios sean tan bajos es también una señal de que estamos lejos de tener un espacio económico verdaderamente integrado. Pero estamos haciendo mucho para que el espacio económico esté más integrado, por ejemplo, con la unión de los mercados de capitales o la unión bancaria.

¿Cómo ve la situación de los bancos alemanes en este contexto, quizás no dramática pero sí preocupante?

Hemos subrayado repetidamente la importancia de las reformas estructurales y de las revisiones fundamentales de los modelos de negocio. En todos los ámbitos del sistema bancario alemán, esta revisión se tiene ahora en cuenta sistemáticamente. Eso es bueno. También hay cambios estructurales violentos y dolorosos programas de transformación en los principales bancos comerciales. Se observan importantes consolidaciones entre cajas de ahorros y bancos populares...

¿Estaría usted contento si hubiera una consolidación bancaria transfronteriza?

Se habla demasiado de la consolidación europea y no lo suficiente de la unión bancaria. Las condiciones marco para la creación de bancos paneuropeos no son óptimas. Todavía existen demasiadas restricciones en la banca transfronteriza. Por lo general, los requisitos de capital y liquidez no se aplican a nivel transfronterizo, sino a nivel individual para cada país. Debemos mejorar y alinear nuestro régimen de resolución para garantizar la seguridad de todos los países europeos. De lo contrario, los grandes bancos retirarán su capital de un país en caso de que surja un problema, lo que agravaría una crisis financiera, como ocurrió en 2008. Necesitamos una unión bancaria que cree un verdadero mercado único de servicios bancarios.

¿Es mejor tener un 'Brexit' sin un acuerdo o es mejor prolongar las negociaciones a pesar de las incertidumbres que crea?

Estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para evitar un Brexit duro, pero la pelota está, por supuesto, en el campo británico. Me gustaría citar a Jean-Claude Juncker, antiguo Presidente de la Comisión Europea: estamos esperando propuestas concretas del Reino Unido.

¿Qué hará el 31 de octubre?

Mantendré mis ojos en Londres. Por supuesto, sería mucho más agradable si ya hubiera un acuerdo antes.

© Les Echos