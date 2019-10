Cuidado con los recientes billetes falsos de 10 euros: la Policía explica cómo distinguirlos

La Policía Nacional ha detectado la actual circulación de billetes falsos de los valores más comunes -5, 10, 20 y 50 euros- en lo que constituye una nueva estafa que ya ha afectado a consumidores y comercios. Los billetes de 10 euros son los que están provocado más problemas, al pasar fácilmente desapercibidos, al igual que los de 5 euros.

Los investigadores policiales han confirmado la falsedad en esta colección de moneda de papel, reproducida con baja calidad, pero que está siendo utilizada para la realización de pagos, un acto constitutivo de delito.

En un vídeo difundido este jueves en sus redes sociales, un agente policial da la clave para que los ciudadanos distingan estas falsificaciones, destinadas al uso en películas y anuncios. En ambas caras del billete, puede leerse en letra pequeña en los laterales un mensaje en inglés que informa que el dinero no es de curso legal: "This is not legal tender, it is used for motion props".

Hemos detectado la aparición de billetes falsos en toda España de este tipo

La Policía Nacional ha pedido asimismo a los ciudadanos que depositen estos billetes fraudulentos en las comisarías para su retirada, en el caso de que detectaran alguno.