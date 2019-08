El PSOE riojano argumenta que subirá tributos sin provocar una deslocalización empresarial

La futura presidenta socialista de La Rioja, Concha Andreu, en la primera sesión de su segundo pleno de investidura, aseguró que la subida de impuestos prevista para la comunidad riojana no pondrá en peligro la creación de empleo y el crecimiento empresarial en la región. Se comprometió a "no incrementar un impuesto que conlleve una deslocalización". Las negociaciones entre PSOE, Podemos e IU plantearon los impuestos "pensando en lo colectivo, calculando los gastos necesarios para tener una sociedad de bienestar justa y después fijando ingresos a obtener para su mantenimiento", argumenta, para así combatir la "sociedad de bienestar fracturada, una clase media muy tocada, una clase trabajadora con un empleo deficiente con sueldos sin capacidad de ahorro y una parte muy reducida que vive en la abundancia" que creó el PP riojano en sus 24 años de Gobierno.

La líder socialista defendió en su discurso su posición "radicalmente demócrata" y asegura que su Gobierno de coalición será "radical para luchar contra la corrupción, la pobreza, el despilfarro, el fracaso escolar, el desempleo, la desigualdad y la apatía".

Tras sufrir una primera investidura fallida en julio, por el 'no' de Raquel Romero, diputada de Podemos en el Parlamento riojano, Andreu considera que este tiempo ha sido necesario no solo para convencer a los votantes, sino para aceptar la pluralidad política y renunciar para facilitar un Gobierno de coalición –como considera Romero que debería hacer Pedro Sánchez en España–. Además, recordó que La Rioja no podía perder la oportunidad de girar a la izquierda. Sin embargo, la derecha de la región no confía en sus palabras. Pablo Baena, portavoz de Cs, aseguró que el nuevo Gobierno de coalición "no está siendo transparente". Y recordó su mal augurio sobre la líder socialista que"quería pactar con Podemos y subirnos impuestos; y lo está haciendo".

Andreu dará a conocer la composición y los miembros del Ejecutivo regional el próximo jueves una vez tome posesión de su cargo como jefa del Gobierno de La Rioja por la mañana en la plaza del Parlamento riojano. Hasta el momento, solo se conoce que la miembro de Podemos, Nazaret Martín, será consejera de Participación, Derechos Humanos y Cooperación.