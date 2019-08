Rosengren (Fed) se opone a una bajada de tipos inminente mientras Trump pide un recorte de 100 puntos básicos

El presidente de la Reserva Federal de Boston y miembro de la junta de gobernadores de la Fed, Eric Rosengren, ha señalado este lunes que no ve necesaria una bajada de tipos porque la economía de EEUU sigue siendo fuerte y podría fomentar la compra de deuda, algo que sugiere que sería contraproducente.

"Cuanto más bajas son las tasas de interés, más se alienta a las personas a endeudarse más. ¿Y esta es la etapa correcta en el ciclo para alentar a las personas a endeudarse más?", se preguntó Rosengren en una entrevista con Bloomberg Television.

Rosengren fue uno de los dos votos discrepantes en la Reserva Federal de EEUU sobre la decisión de bajar los tipos de interés en la que supuso la primera bajada del precio del dinero desde el año 2008.

Sus declaraciones se producen el mismo día en que el presidente del país, Donald Trump, ha llevado a cabo una nueva ofensiva contra las políticas monetarias acometidas por la Fed y por su líder, Jerome Powell. Así, ha señalado que es necesario un recorte de tipos de "al menos 100 puntos básicos, y quizá también algo de compra de deuda pública (QE)", de forma que la economía de EEUU "sería incluso mejor".

El inquilino de la Casa Blanca ha criticado también la "horrenda falta de visión de Jay Powell y la Fed". De hecho, Trump ya criticó a la Reserva Federal por considerar insuficiente la rebaja de tipos del pasado mes de julio.

.....The Fed Rate, over a fairly short period of time, should be reduced by at least 100 basis points, with perhaps some quantitative easing as well. If that happened, our Economy would be even better, and the World Economy would be greatly and quickly enhanced-good for everyone!