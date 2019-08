El impacto económico y el coste del incendio de Gran Canaria estará por encima de la media española

Nuevo incendio forestal en Canarias. El fuego que se declaró el pasado sábado en el barrio de Juncalillo (Gáldar), en las cumbres de Gran Canaria, todavía no ha podido ser controlado y la zona afectada ya supera las 1.500 hectáreas y ha provocado la evacuación de más de 1.000 personas -aunque varios vecinos ya han podido volver a sus hogares-. Los vientos no ayudan a dominar unas llamas cuya extinción está siendo dificultada por unas rachas de 70 kilómetros por hora que, según los servicios meteorológicos, durarán hasta el miércoles. Aunque a cierre de esta edición no hay que lamentar daños personales, el coste económico será elevado. Según indican fuentes especializadas a elEconomista, el impacto estará por encima de la media de grandes incendios forestales de España.

Con todo, no se puede obtener una cifra directa. No es sencillo evaluar el impacto económico de un incendio. Casi cualquier circunstancia es un condicionante: tanto el tipo de árbol quemado como las especies animales que se pueden ver afectadas. Sin embargo, José Ramón Gonzalez, experto en incendios forestales y vocal del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales, reconoce que el impacto económico de lo que está sucediendo en los montes de Gran Canaria será superior al de los incendios peninsulares. "La riqueza de la costa canaria está muy relacionada con lo que tiene arriba, en la cumbre y en los montes. No como clima, pero sí como nutrientes. Un daño arriba tiene un efecto demoledor en el conjunto de la isla", explica.

Espacios protegidos

Además, alerta de que los incendios en Canarias suelen afectar "en términos generales, a espacios protegidos y zonas muy, muy especiales que tienen un valor ambiental muy alto", lo cual también se puede traducir en un impacto negativo en el turismo que visita la isla.

Por ello, precisamente, y para afrontar la lejanía del archipiélago en casos de urgencia, "hace años que el Gobierno de Canarias y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación acordaron un procedimiento para que los hidroaviones que pueda haber en la base de Málaga despeguen automáticamente" en caso de que se declare un incendio en las islas. Sin embargo, la naturaleza insular de Canarias genera problemas para el uso de estos aparatos: "No hay bahías. Están los puertos, pero hay mucho tráfico. Coger agua para esos aviones en esta situación es muy complejo y no son tan eficaces".

La eficacia tiene un coste

Sí lo son los helicópteros y las brigadas aerotransportadas que hay en las islas, "de las más efectivas a nivel mundial", que permiten enfrentarse a las llamas a pesar de la difícil orografía de los paisajes canarios. Pero esta eficacia tiene un precio, y es el de que el coste de las labores de extinción también sea más elevado en el archipiélago que en el conjunto de España.

Sin embargo, un elevado coste para los equipos de extinción es lo habitual en España, aunque en las Afortunadas esté por encima de la media. "Los operativos de España, que se encuentran entre los mejores del mundo, no son baratos. Esto puede hacer que alguno se pueda llevar las manos a la cabeza, pero un país responsable no puede hacer menos". Así mismo, también avisa de que la comunidad autónoma canaria es una de las regiones con menos incendios al año, junto a La Rioja. "La efectividad de los medios y de la extinción en Canarias es muy alta".

Según indicó ayer Ángel Víctor Torres, presidente de Canarias, trabajan en el fuego de Gran Canaria entre 500 y 600 personas en distintos turnos, el "máximo de operativos", con 13 medios aéreos: 11 helicópteros, un avión y un hidroavión, que no está operativo aún por un problema eléctrico.