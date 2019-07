Borish Johnson recibe la primera negativa del Parlamento británico antes de llegar al poder de un Brexit sin acuerdo

El Parlamento británico ha respaldo la medida de no permitir al próximo primer ministro disolver la Cámara y suspender la legislatura para forzar un Brexit sin acuerdo. Boris Johnson parte de favorito para imponerse a Jeremy Hunt, la próxima semana, y se ha comprometido a sacar al país del bloque comunitario, una promesa que tendrá difícil cumplir ante la oposición del Parlamento.

La enmienda fue introducida en una ley sobre Irlanda del Norte, en una estrategia coordinada entre diputados laboristas y tories para impedir el desastre de un Brexit caótico.

Johnson, antiguo alcalde de Londres, no ha querido descartar la suspensión del Parlamento, si bien su rival, el actual titular del Foreign Office, Jeremy Hunt, lo ha descartado.

El próximo martes se conocerá al sucesor de la primera ministra británica, Theresa May, y todo indica que será Johnson, después de que los 160.000 afiliados al Partido Conservador votasen en los últimos días en el proceso interno de elección.

May dimitió como líder conservadora el pasado 7 de junio al no conseguir que el Parlamento aprobase el acuerdo del Brexit que había negociado con la UE. No obstante, la dirigente conservadora sigue como jefa del Gobierno hasta el próximo miércoles -día 24-, cuando se producirá el traspaso de poder.

La fecha de retirada del Reino Unido del bloque europeo está fijada para el 31 de octubre y Johnson ya ha indicado que tiene toda la intención de salir de la UE sin acuerdo si para entonces no se rompe el actual bloqueo del Brexit. En los últimos meses, los diputados votaron en distintas enmiendas en contra de una salida a la bravas de la de Unión Europea.

El ex primer ministro británico conservador John Major advirtió hace unos días de que está dispuesto a acudir a la Justicia para impedir que el próximo premier intente suspender el Parlamento para materializar la salida del país sin consenso.

Para poder clausurar las sesiones parlamentarias, el primer ministro tendría que pedirle a la reina Isabel II, jefa del Estado británico, el permiso para hacerlo.

Diputados de la oposición laborista y el Partido Liberal Demócrata han advertido de que están dispuestos a tomar algún tipo de medida legislativa para impedir una salida abrupta del bloque comunitario.