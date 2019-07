Multas en el extranjero: consejos para un coche de alquiler o uno propio

A la hora de realizar viajes al extranjero, se debe tener en cuenta muchos detalles, especialmente si se alquila un vehículo. Para empezar, el permiso de conducir puede tener diferentes circunstancias, pues según a qué país se puede necesitar algún permiso especial. Así, se puede encontrar distintas situaciones en función del tipo de país según explican desde Multayuda. | Cómo recurrir las multas impuestas en el extranjero.

Países miembros de la Unión Europea, Noruega, Islandia y Liechtenstein: el titular del permiso de conducir podrá utilizarlo siempre y cuando su residencia no exceda de dos años.

Países en lo que se utilice la lengua española, puede utilizar el permiso siempre y cuando se esté menos de 6 meses.

Para el resto de los países del mundo es necesario disponer del Permiso de Conducción Internacional, conocido como International Driving Permit (IDP). El carné internacional se puede tramitar de forma sencilla.

Cartel anunciando la zona de devolución de coches de alquiler en el aeropuerto de Frankfurt.

Esta información sirve para poder conducir en el extranjero y así poder alquilar el vehículo en el país de destino sin problema alguno. Respecto a las sanciones que emitan estos países, nunca pueden llevar consigo una retirada de puntos. Y es que el único que dispone de dicha potestad es el país que expide el permiso, siendo solo responsable de la cantidad reclamada.

Alquiler en España para extranjero

Respecto a las empresas que se encargan de alquilar un vehículo en España, la situación del permiso en extranjero es diversa. Más aún si la persona no procede de un país con lenguaje latino. Por ello, para explicar de una manera esta situación peculiar y dificultosa para las compañías de rent a car y más aún para las de carsharing hay que tener en cuenta lo siguiente:

Permiso europeo y de Noruega, Islandia y Liechtenstein, el titular de este podrá utilizarlo en España siempre y cuando no su residencia no exceda de dos años.

Permiso en español, este tipo de permisos, están aceptados para conducir en territorio español de manera temporal.

Rusia, cuyo permiso es aceptado siempre y cuando sea posterior al 1 de marzo de 2011, y sea utilizado de manera temporal.

Resto del mundo, para poder circular en el territorio nacional de manera temporal, es necesario disponer del Permiso de Conducción Internacional, conocido como International Driving Permit, IDP.

Multas en el extranjero

No hace mucho tiempo, la probabilidad de recibir una multa en el extranjero era, cuando menos, remota. Actualmente esa situación ha cambiado, siempre que la infracción se haya cometido dentro de la Unión Europea. Antes, muchos conductores españoles no se preocupaban si habían cometido una infracción en otro país, pues una multa en el extranjero de cada cuatro no llegaba al infractor. Así, muchos se lanzaban a las carreteras de otros países sin importarles las consecuencias, puesto que sólo tendrían que pagar la multa si la autoridad les paraba en el momento.

Multa en el Reino Unido.

Pero en 2011 se modificó la ley, facilitando el intercambio transfronterizo de información en el ámbito de seguridad vial. Esta norma establece que todas las "Direcciones Generales de Tráfico" de los países de la UE podrán tener acceso al Registro de Vehículos de cada país. Así, podrán localizar al infractor, tramitar la multa y hacérsela llegar.

Así pues, a través de esta medida cualquier ciudadano español al que le sea impuesta una multa en el extranjero recibirá esa sanción. Y es que las autoridades del país visitado podrán ponerse en contacto con la DGT española obteniendo los datos del Registro de Vehículos Español.

Infracciones sancionadas en UE

El intercambio de datos entre los organismos comunitarios responsables de la gestión del tráfico no afecta a todas las infracciones que se cometan en cada país. Estas, sin embargo, sí se encuentran en la ley y por tanto serán sancionadas si se cometen en las carreteras de la Unión Europea:

Anuncio radar de velocidad de Francia.

- Exceso de velocidad

- Conducir con una tasa de alcohol en sangre superior a la legalmente permitida

- No utilizar correctamente el cinturón de seguridad u otros sistemas de retención homologados

- Saltarse un stop o un semáforo en rojo

- Circular por un carril prohibido, por el arcén indebidamente o por un carril reservado

- Conducir teniendo presencia en el organismo de estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes y cualquier otra sustancia de efectos análogos.

- No utilizar casco.

- Utilizar de manera antirreglamentaria el teléfono móvil o cualquier otro dispositivo de comunicación mientras se conduce.

Si el infractor es sancionado con alguna multa en el extranjero por alguno de esos motivos, la recibirá en su domicilio. En la sanción se especificarán las condiciones, plazos y cuantía de la multa que tendrá que pagar de acuerdo a la ley de la administración que impone la sanción.

Cómo actuar

Multayuda matiza que cada país tiene sus propias particularidades en materia de seguridad vial. Así, algo que en España es una sanción leve, en otras naciones puede ser grave o muy grave. Si se dan las circunstancias y se recibe una multa, existe la posibilidad de recurrirla y los abogados de Multayuda así lo recomiendan. Y es que, igual que cuando se producen en España, cada país debe cumplir una serie de requisitos a la hora de sancionar.