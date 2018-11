Mercedes-AMG C 63 Coupé y Cabrio: ya está disponible la familia al completo

Tras el inicio de pedidos de los Mercedes-AMG C 63 Berlina y Estate, la firma de la estrella ya ha puesto a la venta las nuevas versiones Coupé y Cabrio, que complementan la Clase C y cuentan con el nuevo cambio deportivo AMG Speedshift MCT de 9 marchas, diferencial trasero con regulación electrónica y sistema AMG Traction Control con nueve niveles (en el C 63 S), ha informado la compañía.

El habitáculo está equipado con un puesto de conducción totalmente digital (opcional) con indicadores específicos AMG y con la nueva generación de volantes AMG.

Los nuevos C 63 están equipados con un motor V8 biturbo, disponible en dos versiones: básica y modelo S. El propulsor AMG V8 biturbo de 4 litros entrega 476 caballos de potencia o 510 caballos en su versión S, y su par motor máximo se cifra en 650 ó 700 Nm respectivamente.

El sistema AMG Traction Control (en el C 63 S) permite regular el resbalamiento en el eje trasero en nueve niveles, mejorando la conducción especialmente en circuitos de competición o en calzadas con adherencia irregular.

El conductor puede modificar el comportamiento de marcha del nuevo C 63 seleccionando uno de los programas de conducción AMG Dynamic Select: 'Calzada resbaladiza', 'Comfort', 'Sport', 'Sport+', 'RACE' (en el C 63 S) e 'Individual'. Con esta selección se modifican importantes parámetros, como la respuesta del motor y el cambio, la curva característica de la dirección, la amortiguación del tren de rodaje o la sonoridad del sistema de escape.

En el C 63 y el C 63 S, los programas de conducción AMG Dynamic Select se completan con AMG Dynamics. Este sistema integrado de control de estabilidad amplía las funciones del ESP (programa electrónico de estabilidad) con una distribución perfectamente dosificada de la fuerza entre las ruedas del eje trasero (Torque Vectoring) y aumenta de ese modo la agilidad. Asimismo, optimiza el dinamismo transversal y aumenta al máximo la tracción en curvas.

En el interior, destacan el panel táctil con controlador, los botones Touch Control integrados en el volante y el mando por voz para facilitar el confort en el manejo del C 63. Otra novedad es el cuadro de instrumentos -opcional- completamente digital de 31,2 cm (12,3 pulgadas) de diagonal situado ante el conductor, y con tres estilos de visualización específicos de AMG: Clásico, Deportivo o Supersport.

Precios del Mercedes-AMG C 63 Coupé y Cabrio

- Mercedes-AMG C 63 Coupé (476 CV): 100.300 euros

- Mercedes-AMG C 63 Cabrio (476 CV): 109.000 euros

- Mercedes-AMG C 63 S Coupé (510 CV): 110.350 euros

- Mercedes-AMG C 63 S Cabrio (510 CV): 119.200 euros

