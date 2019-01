Renting: 25.000 particulares ya han escogido esta manera de disfrutar un coche

Unos 25.000 particulares han optado por conducir un coche de renting en vez de comprárselo. Aunque son pocos si se tiene en cuenta que el año pasado se matricularon 1,3 millones de turismos, lo relevante es que en un solo año casi se han duplicado, concretamente han crecido un 78% sobre 2017.

A finales del año pasado el número de vehículos de renting en manos de personas físicas -no jurídicas- era de 55.245, con un aumento de 24.187 respecto al año anterior, según datos de la Asociación Española de Renting (AER).

De estos coches contratados por personas y no por empresas, la mitad aproximadamente corresponde a particulares y la otra mitad a autónomos que, en la mayoría de los casos, utiliza el vehículo indistintamente para su trabajo y para su vida familiar.

Alquiler entre 4 y 6 años

El renting no es otra cosa que un alquiler a largo plazo -entre 48 y 60 meses- que con el pago de una cuota se cubren todas las necesidades: mantenimiento, neumáticos, seguros, coches de sustitución, asistencia en carretera, incluso se puede contratar otros servicios como defensa de multas incluso gasolina o cursos de conducción.

Se trata de un "todo incluido" del automóvil. Agustín García, presidente de la AER. insiste que el fuerte tirón del renting entre los particulares se debe a varios factores. Primero, por las numerosas incógnitas que se están abriendo alrededor del automóvil. En el caso del renting, el cliente no se casa a un coche, tiene flexibilidad a la hora de devolverlo y no se preocupa por si dentro de unos años determinados combustibles no pueden circular. Esos riesgos los corren las operadoras de renting, los propietarios de los automóviles. El presidente de la asociación está convencido de que mientras más dudas haya sobre el futuro, más sentido tendrá optar por la flexibilidad del renting.

El otro factor es la entrada de las compañías de renting en el nicho de los particulares. Históricamente, el cliente tipo era una empresa, en general mediana o grande, pues las más pequeñas optaban por vehículos en propiedad, al igual que el particular. Pero las operadoras del alquiler a largo plazo se han adaptado a las necesidades y peculiaridades del cliente particular, que en una gran mayoría de los casos contrata online.

Muchas empresas de coches como el Grupo Volkswagen –Seat, Volkswagen, Skoda, Audi, Porsche-, el Grupo PSA –Peugeot, Citroën, Opel, DS-, Grupo Fiat -Fiat, Alfa Romeo y Jeep- o empresas como Hyundai, Mazda, Volvo... han lanzado fuertes campañas de publicidad para llegar a sus clientes y vender mediante renting en sus propios concesionarios.

En las sucursales bancarias

Pero no son los únicos. Grandes bancos españoles como La Caixa, BBVA, Santander, Sabadell o Ibercaja tiene operadoras de renting que ofertan a sus clientes la posibilidad de tener un coche mediante renting, lo que explica el fuerte crecimiento de esta modalidad del último año.

