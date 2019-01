"Sorpasso" de los vehículos de gas a los eléctricos e híbridos enchufables

#1

| 18-01-2019 / 11:48

Algunos siguen buscando la manera de seguir viviendo del petróleo y del gas, ambos productos que han de ser extraídos de la tierra, mientras que lo más fácil, "chuparnos" la energía del sol no parece que sea negocio. Bueno, no es negocio para ellos. Debiera ser imperativo que un país que no tiene ni gas ni petróleo, mirase a otras energías para definir su modelo energético; no hacerlo, es claudicar y seguir permitiendo que nos pocos vivan a costo de un montón.



A tope con el coche eléctrico y cero impuestos a las instalaciones de paneles solares. Cero.