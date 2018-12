El Ayuntamiento de Madrid desactiva el Protocolo anticontaminación para el jueves

El Ayuntamiento de Madrid ha desactivado para mañana jueves el Protocolo de contaminación, vigente para este miércoles en el 'Escenario 2', debido a la reducción de los niveles de dióxido de nitrógeno en la capital y la previsión meteorológica favorable.

???? Mañana jueves se desactiva el #ProtocoloContaminación por la reducción de los niveles de dióxido de nitrógeno y la previsión meteorológica favorable. Aún así, se mantiene la recomendación de usar el #transporte público ???????????????? #alert — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) 12 de diciembre de 2018

No obstante, hoy se mantiene el límite a 70 km/h la M-30y accesos, y la prohibición de circular por dicha calle y el interior a los vehículos sin etiqueta ambiental de la Dirección General de Tráfico (los anteriores al año 2000 en el caso de los gasolina, de 2006 en los diésel y de 2003 en el caso de las motos). Asimismo, solo pueden aparcar en la zona del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) los vehículos Cero emisiones y ECO. Se sostiene también la recomendación, promoción y refuerzo del transporte público.

Cabe recordar que la clasificación ambiental de la DGT divide a los vehículos en cinco categorías: los más viejos y contaminantes, a los que no les corresponde distintivo; y las cuatro categorías restantes: B, C, ECO y CERO, que sí pueden obtenerlo. El Ayuntamiento recomienda llevar visible la etiqueta a los vehículos que les corresponda, pero no será obligatorio hasta el 24 de abril de 2019. Se puede consultar aquí la clasificación ambiental de los vehículos introduciendo la matrícula en esta web https://bit.ly/1TavlOZ.

Se está informando a la ciudadanía de las restricciones al tráfico a través de la web municipal, paneles informativos de tráfico y DGT, CRTM/EMT, gabinete de tráfico, Emergencias Madrid, sitio web http://madrid.es y redes sociales.

Por otra parte, la Empresa Municipal de Transportes ha reforzado este miércoles el servicio de autobuses en 55 líneas de la red diurna para hacer frente al previsible incremento de demanda ante la activación de las medidas previstas en el escenario 2. Este refuerzo se llevará a cabo, fundamentalmente, en las líneas que cubren las relaciones entre la periferia y el centro de la ciudad y en las líneas que cubren itinerarios transversales entre los distritos externos a la almendra central de la capital. El incremento de servicio se distribuye homogéneamente por todas las áreas geográficas de Madrid.

