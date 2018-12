Examinadores de tráfico se manifiestan en Madrid para exigir al Gobierno el plus salarial acordado

Examinadores de tráfico se han manifestado este lunes en Madrid para protestar porque aún no han cobrado el incremento salarial previsto en los Presupuestos Generales del Estado de 2018.

"No entendemos que a día de hoy, no nos den explicaciones de por qué no se ejecuta", ha dicho el presidente de la Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra), Joaquín Jiménez, en declaraciones a Europa Press.

Según ha explicado Jiménez, el colectivo aún no ha recibido en sus nóminas el complemento específico, que supone 250 euros mensuales en 14 pagas. Este incremento salarial reconoce las características especiales del puesto de examinador, como por ejemplo, el peligro al que se exponen al estar en carretera.

Tal y como precisa Jiménez, no se ha ejecutado aún este incremento retributivo porque el anterior Gobierno del PP no introdujo una disposición transitoria en la Ley de Presupuestos que eximiera del cumplimiento obligatorio que tienen todos los funcionarios de que su tope salarial no supere el 1,5% en 2018, lo que califica como una "irresponsabilidad".

Pero también atribuye parte de responsabilidad al actual Ejecutivo socialista, que a juicio de Jiménez, cuenta con "mecanismos legales para solventarlo", como es a través de un Real Decreto o bien incluyendo la demanda en los PGE 2019. "Hay mucho secretismo y oscurantismo", comenta en referencia al Gobierno de Sánchez. Jiménez también critica la falta de transparencia informativa del Ejecutivo a la Dirección General de Tráfico (DGT): "También le llega la información con cuentagotas, no es normal".

El Comité de Huelga se reunirá esta tarde con la DGT para tratar el asunto, según avanza Jiménez, que se muestra optimista de que la situación se desbloquee. "Vamos a ver qué nos ofrecen, si nos han llamado es para ofrecer algo, a partir de ahí, el Comité sopesará y valorará el escenario en el que nos encontramos y tomaremos una decisión con respecto a lo que nos digan", señala.

Equipados con chalecos amarillos y naranjas, así como silbatos y bubucelas, la concentración ha arrancado a las 12.00 horas desde Paseo de la Castellana, 5 (a la altura de Colón).

La movilización, que ha estado amenizada con música y cánticos, finalizará su recorrido ante la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas (Avenida del General Perón, 38), donde registrarán un escrito.

A la concentración se han sumado los sindicatos CSIF --que cifra en unas 400 personas la asistencia-- y CGT.

Primera jornada de huelga

Esta concentración coincide con el primer día de huelga de estos trabajadores de la DGT, unos paros que se alargarán, de momento, hasta el 21 de diciembre.

En la primera jornada de paros, el seguimiento ha sido de entre el 82%, según datos de DGT, y el 90% según datos de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, (CSIF), que apoya al colectivo examinador y a Asextra como convocante de los paros y de la manifestación. Además, la DGT cifra en unas 5.000 las pruebas prácticas de conducir suspendidas este lunes por la huelga.

Desde el sindicato advierten de que en caso de no aplicarse el complemento específico que demandan los examinadores, no se descartan más paros y movilizaciones a lo largo de 2019.

En 2017, el colectivo estuvo en huelga de manera intermitente del 1 de junio al 13 de diciembre de 2017, convirtiéndose así en una de las más largas de la democracia española. Los paros provocaron la suspensión de más de 220.000 exámenes prácticos y pérdidas millonarias para el sector de las autoescuelas.

Aunque el sector de la formación se mostraba crítico con las reivindicaciones de los examinadores el año pasado, este 2018 han dado su apoyo a estos trabajadores. De hecho, varias autoescuelas han querido sumarse a la manifestación y han respaldado a los examinadores con sus vehículos de prácticas.

A la manifestación también han asistido algunos diputados de la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible del Congreso, como Jorge Luis Bail (Unidos Podemos).

