El Tesla Model 3 ya se puede ver por primera vez en una tienda en España

El Tesla Model 3, en la tienda de Barcelona. Imagen: Twitter

El Tesla Model 3 ya se puede ver por primera vez en una tienda en España, concretamente, en Barcelona. La firma californiana expondrá desde este miércoles y durante unos días su coche de masas en el establecimiento ubicado en Carrer del Rosselló, 257.

"Visítenos para ser de los primeros en sentarse dentro del Model 3 y experimentar el amplio techo de vidrio, el interior de primera calidad y la pantalla táctil de 15 pulgadas". Con ese reclamo, Tesla pone a disposición del público que allí se cite su coche de masas, si bien los titulares de reservas tendrán acceso prioritario, especifica en el comunicado. Las pruebas de conducción -características de la firma- no estarán disponibles.

Jorge Milburn, Country Manager de la marca en España y Portugal, daba así la bienvenida al automóvil.

Tesla acerca de este modo a la clientela española el anhelado vehículo por su coste asequible, con el que pretende impulsar sus ventas. No obstante, en España aún habrá que esperar hasta 2019 -no antes de febrero- para verlo por las carreteras.

El gran aliciente de este modelo, que superó las 400.000 reservas antes incluso de que se diese a conocer su diseño final, es el precio en relación a las prestaciones que ofrece, pues su versión Standard se podrá adquirir por menos de 40.000 euros.

Sin embargo, Musk explicó el mes pasado que la compañía, a día de hoy, "simplemente no tiene la capacidad de llegar al coche de 35.000 dólares de inmediato", por lo que en octubre puso a la venta el Model 3 'Mid Range Battery', una versión más económica que el tope de gama actual (la Performance son unos 52.000 dólares tras aplicar los descuentos federales) y un paso previo a la esperada variante 'low cost' de 35.000 dólares, cuyas entregas en Europa no han comenzado y no se espera que lo hagan hasta la segunda mitad de 2019. El precio del 'Mid Range Battery' se cifra en 45.000 dólares -unos 40.000 euros- sin descuentos federales aplicados.

En términos de autonomía, el Mid Range es capaz de recorrer 260 millas con una única carga (420 km), mientras que la Long Range y la Performance, que comparten rango pero no prestaciones, pueden rodar 310 millas (499 km) con una sola carga. Respecto al rendimiento, la primera alcanza los 201 km/h y acelera de 0 a 100 km/h en 5,6 segundos, mientras que la segunda llega hasta los 233 km/h y pasa de 0 a 100 en 4,5 segundos. La tercera, la más deportiva, casi alcanza los 250 km/h y completa el 0 a 100 en 3,3 segundos.

