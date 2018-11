Nissan NP300 Hardbody, el modelo que ha obtenido cero estrellas en seguridad: así fue su prueba de choque Global NCAP

Global NCAP y la Asociación de Automóviles (AA) de Sudáfrica han publicado los resultados de la segunda ronda de las pruebas de choque de vehículos para el mercado africano, en la que el protagonismo negativo ha recaído sobre el modelo Nissan NP300 Hardbody tras obtener una puntuación de cero estrellas en seguridad para pasajeros adultos.

Una calificación que se traduce en "alta probabilidad de lesiones con riesgo de muerte en un accidente", explicaron las autoridades en el comunicado emitido. Paradójicamente fue el coche con peor puntuación en la mencionada ronda de test, a pesar de tratarse del modelo más caro de los cuatro examinados (Nissan NP300 Hardbody, Hyundai i20, Kia Picanto and Toyota Yaris).

The #Nissan #NP300, even with airbags, is a devastating zero star car with very high risk of fatal & serious injury. It's not something that a company with a global reputation like @Nissan should be contemplating in any market, anywhere in the world. #SaferCarsForAfrica pic.twitter.com/pmBaqHMzuT