Dyson elige Singapur para instalar su primera fábrica de coches eléctricos

El fabricante británico de electrodomésticos Dyson ha elegido Singapur como el lugar idóneo para establecer su primera fábrica de coches eléctricos y empezar a producir vehículos en el año 2021, informaron hoy fuentes oficiales. | La macrofábrica de Tesla en China para producir medio millón de coches al año.

"¡Dyson va a construir su primera fábrica de coches eléctricos en Singapur! Solíamos armar autos hasta la década de 1980, y ahora los vamos a fabricar más ecológicos, mejores y más avanzados", tuiteó el primer ministro de Singapur, Lee Hsien Loong.

