Porsche diseña la nave espacial de la próxima película de Star Wars

Lucasfilm y Porsche se han unido para diseñar la nave espacial de la próxima película de Star Wars: the Rise of Skywalker. La productora de George Lucas no podía haber encontrado mejor compañera de aventuras que la empresa alemana, que ha dejado impreso su ADN deportivo en esta aeronave de ficción que tanto interés suscita en toda película de la Guerra de las Galaxias.

Durante un periodo de dos meses, los equipos de diseño de ambas compañías han trabajado, desde sus respectivos estudios en Weissach y San Francisco, para sentar las bases y materializar las forma definitiva de la nave Tri-Wing S-91x Pegasus Starfighter, que esconde elementos de los modelos de Porsche de última hornada, como las ópticas delanteras con cuatro puntos de luz o la iluminación posterior de una línea horizontal. De los 911 más recientes toma prestada la parrilla trasera con luz de freno incluida, y del 918 Spyder, la disposición del puesto de conducción. Todos los elementos responden al principio básico de la marca, según el cual deben cumplir una función clara.

"El diseño de la nave espacial se integra armoniosamente en el mundo cinematográfico de Star Wars y, al mismo tiempo, demuestra claras analogías con el estilo y las proporciones características de Porsche", dice Michael Mauer, Vicepresidente de Diseño de Porsche AG. "Las formas elementales de la cabina, que se estrecha hacia la parte trasera, y los rasgos distintivos de la unión entre el frontal y las turbinas establecen paralelismos visuales con el diseño icónico del 911 y del más reciente Taycan. El estilo compacto de la aeronave transmite dinamismo y agilidad, dos cualidades muy presentes en cualquier modelo de la marca".

Por su parte, el Director Creativo de Lucasfilm, Doug Chiang, ha asegurado que este proyecto supuso un reto "extremadamente desafiante e inspirador" para él, pues le ha resultado especialmente emocionante el hecho de crear una nave espacial icónica a partir de la unión de dos mundos tan distintos a priori como son el de Star Wars y el de la firma deportivos.

Dicen en Porsche que diseñar un modelo de producción en serie puede ser complicado porque está sujeto a muchos requisitos legales, mientras en este caso, al tratarse de un vehículo de ciencia ficción, la libertad creativa está garantizada. A pesar de ello, el equipo de Diseño de Porsche se enfrentó a nuevos desafíos, ya que crear un modelo puramente virtual también tiene sus exigencias. En la pantalla, la nave solo se ve en dos dimensiones, mientras que los vehículos de producción aparecen físicamente en tres dimensiones. Además, en las películas, por lo general, las naves espaciales aparecen únicamente en algunos planos y de forma dinámica, por lo que el diseño debe ser reconocible y capaz de crear emociones en cuestión de segundos.

La nave Tri-Wing S-91x Pegasus Starfighter, que se presentará como un modelo a escala de 1,5 metros de longitud en el estreno en diciembre de la película 'Star Wars: The Rise of Skywalker', en Los Ángeles. La firma alemana también presentará el nuevo Taycan en el evento de estreno en Los Ángeles.