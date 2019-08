Toma de contacto con el Skoda Kamiq: un pequeño SUV de grandes aspiraciones

Era el que faltaba por llegar a la marca para completar la gama SUV. El Skoda Kamiq es un todocamino pequeño -segmento B- , que, desde este momento, complementa a los Karoq (prueba del 1.5 TSI 150) y Kodiaq. En realidad no es uno más, sino uno realmente importante, pues la categoría B SUV tiene mucho peso en mercados como el nuestro. Atendiendo a las cifras de 2019, es el segundo más demandado, con un 21% de la cuota de mercado, y el único que sigue una tendencia de crecimiento. De hecho, todo apunta a que el año que viene el segmento SUV pueda convertirse en el que mayores ventas acumule en España.

Como en Skoda no dan puntada sin hilo, han decido posicionar aquí al nuevo Kamiq. Pero tal y como muchos estarán pensando, no es un modelo B SUV al uso. Sigue la tendencia del resto de la gama Skoda, cuyos modelos se sitúan a caballo entre dos categorías por sus dimensiones y casi se puede decir que tiene más aspiraciones de compacto (C SUV) que de utilitario.

Hola Kamiq, ¿quién eres?

El Skoda Kamiq se asienta sobre la plataforma MQB A0 del grupo Volkswagen, que es la que sirve de espina dorsal a los modelos pequeños. Es primo hermano, entre otros, del Seat Arona. Sin embargo, el checo es más grande en todas su cotas, lo que lo hace más interesante a ojos de muchos usuarios. Gracias a su longitud de 4,24 metros y a su batalla de 2,65 metros, es bastante más habitable que el Seat en las dos filas de asientos y además deja espacio a un maletero de 400 litros (1.395 con los asientos traseros abatidos).

Esta es la primera ventaja que plantea el nuevo Kamiq, que en este apartado queda por delante de rivales como el citado Arona, el Renault Captur o el Peugeot 2008. Estos tres modelos, por cierto, son los tres más vendidos del segmento B SUV en este momento. Pero más allá de la habitabilidad, el Skoda se distingue de sus competidores por su diseño de última hornada (hereda el aire de familia de los últimos modelos que han llegado a la gama e incluye detalles llamativos como los intermitentes dinámicos) y por su equilibrada puesta a punto de chasis que mira hacia el confort y permite elegir elementos como una suspensión adaptativa regulable desde un selector de modos de conducción (opcional).

También están ahí las soluciones 'Simply Clever', que a estas alturas son ya una seña de identidad en la marca. Por si alguien no las conoce, se trata de elementos sencillos, pensados para hacer más fácil el día a día del conductor y los pasajeros. En este caso, figuran algunos como:

- portón de maletero de accionamiento eléctrico

- espacio de almacenaje 'jumbo box' entre los asientos delanteros

- paraguas escondidos en las puertas

- portagafas

- ganchos en el maletero

- protectores de puertas

Como todo buen coche enfocado a clientes jóvenes (o no tanto), el Skoda Kamiq ofrece una amplia dotación tecnológica. Destaca la conectividad, que permite acceder al coche de forma remota, enlazar el móvil con el coche mediante Apple Car Play -sin cables- o llevar a cabo funciones mediante el comando de voz "OK, Laura". Tampoco faltan los asistentes a la conducción exigibles a un coche de su segmento.

Los asistentes más destacados:

- Front Assist

- Lane Assist

- Side Assist

- Park Assist

- Autolight

- Asistente de maniobras con cámara trasera

Apuesta por la gasolina y el Gas Natural: los motores del Kamiq

En el apartado mecánico, las opciones disponibles son tres motores de gasolina, uno diésel y otro capaz de funcionar con gasolina y GNC (Gas Natural Comprimido) que llegará el año que viene al mercado. De momento no hay noticias sobre motores eléctricos o electrificados, aunque cabría la posibilidad de ver alguna opción de este estilo según avance el ciclo de vida del modelo. Las motores disponibles en el lanzamiento son:

Gasolina 1.0 TSI de 95 CV

Gasolina 1.0 TSI de 115 CV

Gasolina 1.5 TSI de 150 CV

Diésel 1.6 TDI de 115 CV

G-TEC 1.0 TGI (Gas Natural Comprimido) de 90 CV

Los dos menos potentes, es decir, el gasolina de 95 CV y el G-TEC de 90 CV, solo pueden elegirse con cambio manual. Los demás pueden ir dotados de la caja manual de serie o de la automática DSG opcional. Lo que no puede montar en ningún caso este coche es la tracción integral. Tampoco pueden sus hermanos del grupo, en principio esta plataforma no está pensada para cuatro ruedas motrices porque, según apuntan en Skoda, la demanda de esta versión sería muy baja (en torno al 2%).

El Skoda Kamiq ya está disponible con una gama formada por cuatro acabados: Active, Ambition, Style y Sport. El precio de partida se sitúa en 14.900 euros, con descuento promocional y de financiera ya incluidos. En este momento, y a partir del nivel Ambition, existe un paquete de lanzamiento que incluye gratis una serie de elementos muy interesantes, como son la instrumentación digital Virtual Cockpit, los intermitentes dinámicos, el control de crucero, la cámara trasera y la regulación lumbar en los asientos. A finales de septiembre o principios de octubre se entregarán las primeras unidades.

Otra novedad que veremos en breve es el acabado deportivo Montecarlo, desarrollado sobre el nivel Sport. De momento solo sabemos que pondrá el acento en el color negro para determinados elementos como las llantas y que será primicia en el inminente Salón de Fráncfort.

Llega la electrificación a la marca

En 2019, Skoda ha lanzado una ofensiva de producto con la llegada de modelos como el Kodiaq RS, el Fabia Scout, el Scala, el Superb Scout y, ahora, el Kamiq. Y para 2020, ¿qué tiene preparado la marca? Todo esto:

- Citigo eléctrico

- Superb Plug in Hybrid

- Scala G-TEC (GNC)

- Kamiq G-TEC (GNC)

- Nueva generación del Octavia

- Vision E