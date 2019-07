El Grupo PSA aumente un 10% el beneficio a pesar de que las ventas caen un 13%

El Grupo automovilístico PSA (Peugeot, Citroën, Opel/Vauxhall y DS Automotive) ha conseguido que sus beneficios operativos hayan crecido el primer semestre del año un 10,6% -3.338 millones de euros-, a pesar de que sus ingresos hayan descendido un 0,7%. El grupo obtuvo un beneficio neto consolidado de 2.048 millones de euros en el periodo, un 19,5% más que en el primer semestre de 2018. | El grupo PSA lanzara 116 modelos en los dos próximos años.

Según ha explicado el presidente, Carlos Tavares, esto es posible gracias a una mayor eficiencia de la empresa, con una reducción de costes y un aumento de los ingresos gracias al aumento de precios que ha permitido que su rentabilidad (margen de beneficios sobre ingresos) pase del 7,8% en el primer semestre de 2018 al 8,7% este año, 0,9 puntos de ganancia.

Carlos Tavares en la videocoferencia explicando la mejoría de la rentabilidad del grupo.

Entre enero y junio, el conglomerado industrial ha facturado 38.340 millones, lo que supone un descenso de 255 millones (0,7%) respecto al mismo periodo del año pasado, lo que supone una caída contenida si se tiene en cuenta que las ventas de vehículos (turismos más vehículos comerciales) ha descendido un 12,8%.

Peugeot ha sido la marca del grupo que más ha sufrido, con una bajada del 23,7% -1.005.676 a 767.062- vehículos, muy castigada por el embargo sobre Irán donde ha dejado de vender 144.117 unidades según los datos de la empresa. Descontando el efecto del conflicto, las ventas de Peugeot caen en el primer semestre un 11% y las del conjunto del grupo un 6,6%.

Logo de PSA en la fábrica del grupo en Madrid.

Pero Peugeot no es la única enseña del grupo que sufre descensos. Citroën baja un 6,4%, Opel, que mantiene su recuperación baja un 0,7%, y la premium DS Automotive sube un 1,5%. Las buenas noticias para el fabricante es que gana cuota de mercado –del 17,1% al 17,4%- en su principal mercado, Europa, donde las matriculaciones aumentan en el conjunto de las cuatro marcas un 0,3%, en contraste con una caída del mercado.

Según las previsiones de PSA las ventas de turismos más comerciales descenderá en Europa este año un 1%. Europa supone el 88,2% del total de las matriculaciones de PSA. Salvo Alemania, los cinco grandes mercados han sufrido descensos, con España a la cabeza.

La escasa presencia en el resto del mundo ha sufrido bajadas. En Oriente Medio y África baja un 68,4% por el embargo a Irán, en China y es sudeste asiático un 60%, en Latinoamérica un 29% por los malos resultados en Argentina. El grupo no está presente en EEUU, donde tiene previsto entrar con Peugeot en un plazo de diez años.

Baterías europeas

Tavares ha defendido la necesidad de la fabricación europea de baterías, por lo que considera positiva la Alianza entre Alemania y Francia de la que el grupo forma parte a través de su marca Opel. No obstante, el presidente de PSA se mostró muy crítico que la actitud regulatoria que está manteniendo Bruselas en lo que a la aumotoción se refiere, por lo que considera que se mantendrá en la operación impulsada por los gobiernos de Francia y Alemania si se consigue el respaldo de las instituciones comunitarias y si se tiene la certeza de que la normativa europea será "estable".

Carlos Tavares en la viedoconferencia de presentación de resultados.

"Apreciamos la iniciativa, pero también tenemos que comprobar que Bruselas la apoya al mismo nivel ( ); si no, no es válida", ha apuntado. Tavares remarcó: "cuando digo que estamos en mitad de un caos regulatorio, lo digo en serio", enfatizó. En esta línea, el directivo insistió en que es imprescindible la neutralidad tecnológica por parte de las autoridades, que no deben abogar por un tipo de tecnología frente a otra en la pelea por la descabonización y la reducción de emisiones.