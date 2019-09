El sector de automoción tacha de "irresponsabilidad" la propuesta de prohibir la venta de coches de combustión en 2040

La distribución carga contra la propuesta medioambiental del PSOE de prohibir la venta de coches de combustión a partir de 2040 que limitando las ventas prácticamente el coche eléctrico. El presidente de la Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción (Faconauto), Gerardo Pérez, la ha calificado de "irresponsabilidad" y el presidente de la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios (Ganvam), Raúl Palacios, considera que "no es coherente".

El documento de 370 propuestas realizadas por el PSOE a Podemos para desbloquear la parálisis política que impide la formación de un Gobierno, incluye la siguiente medida: "Prohibiremos a partir de 2040 la venta en España de turismos y vehículos comerciales ligeros con emisiones directas de dióxido de carbono, excluidos los matriculados como vehículos históricos, siempre que se destinen a usos no comerciales". Supone así, la recuperación del término "prohibir" en su intención de suprimir la matriculación de turismos y vehículos comerciales ligeros de gasolina, diésel y de gas desde 2040.

Pérez, en declaraciones a Europa Press, afirmó que lo que ha presentado este martes el PSOE representa "un esbozo" del programa que presentará el partido de cara a las próximas elecciones y señaló que es "muy mala noticia" que lo se plasmó en un borrador haya acabado siendo un documento oficial.

El máximo responsable de Faconauto destacó que existe un Consejo Estratégico de la Automoción "en el que en teoría se deberían tomar las decisiones sobre el sector" y recordó que este organismo lleva diez meses constituido y el mismo período sin que se haya convocado ninguna reunión.

"Estamos perdiendo la esperanza de que el Consejo Estratégico del Automóvil se vaya a reunir, porque existe un Gobierno, aunque sea en funciones, que podría haber convocado y explicado qué medidas, de las presentadas a Podemos, afectan al sector del automóvil", subrayó.

"Prohibir la venta de vehículos de combustión en 2040 es hoy por hoy ilegal según la Comisión Europea y un canto al sol, con el objetivo de sacar una bandera medioambiental que quizá de votos, pero que puede que provoque que se pierdan puestos de trabajo, ya que el cliente tendrá todavía más dudas y se parará más el mercado", afirmó Pérez.

Ganvam

Por su parte, Palacios ha declarado que "no es coherente que por un lado se le esté exigiendo al sector automoción un elevado esfuerzo inversor en innovación para reducir el impacto ambiental de los motores y, por otro, se impida que esas innovaciones lleguen al mercado. Conseguir una movilidad sostenible pasa por impulsar la renovación progresiva del parque", explicó Palacios en respuesta a la propuesta realiza por parte del PSOE a Podemos para la formación de un Gobierno progresista.

Palacios calificó como "curioso" que la propuesta del PSOE se conozca pocos días después de que se publicara que la comisaria europea de Industria y Mercado Interior, Elzbieta Bienkowska, había asegurado que una prohibición completa de la matriculación de vehículos nuevos con motores de gasolina y diésel por parte de los Estados miembros "no es compatible" con la legislación comunitaria.

En este sentido, el presidente de Ganvam explicó que una estrategia basada en la prohibición "retrae las compras", puesto que nadie cambiará su coche si en pocos años no podrá circular con él y que no se apostará por modelos alternativos de un día para otro si no se dan mayores facilidades de compra, dado su todavía alto precio de adquisición.

"Si tenemos en cuenta que, con la entrada en vigor de las normativas europeas WLTP y RDE, los vehículos de combustión cumplen con la normativa anticontaminación más exigente del mundo, no se puede confundir al comprador porque lo que se consigue es retraer al mercado y aumentar la antigüedad del parque, consiguiendo el efecto contrario al que se busca", subrayó el directivo.

Por ello, Palacios se mostró a favor de favorecer una transición ordenada y eficaz hacia la movilidad sostenible a través de la retirada de la circulación de los vehículos más antiguos y contaminantes "sin discriminar tecnologías para no perjudicar a las rentas más bajas".