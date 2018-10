Stoffel Vandoorne correrá en la Fórmula E la próxima temporada: ficha por HWA Racelab, equipo de Mercedes

El piloto de McLaren Stoffel Vandoorne correrá la próxima temporada en la Fórmula E con el equipo de HWA Racelab, de Mercedes, y formando tándem con el recién coronado campeón del DTM Gary Paffett.

Tras quedarse sin asiento para la próxima campaña en McLaren, el todavía compañero de Fernando Alonso en Fórmula 1 estará en los 'test' de pretemporada que HWA Racelab llevará a cabo en Valencia entre el 16 y 19 de octubre en el circuito Ricardo Tormo, para después viajar a Austin y disputar el Gran Premio de Estados Unidos con McLaren. "¡Súper emocionado de unirme a HWA en la Fórmula E y comenzar este nuevo desafío juntos! ¡Las pruebas empiezan mañana aquí en Valencia!", confirmó el belga en sus redes sociales.

