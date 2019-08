El Opel Combo Life se hace más agresivo y cómodo para la vida cotidiana

El Opel Combo Life, el vehículo todo uso y para actividades profesionales y de ocio eleva su gama por arriba con un nuevo motor de gasolina combinado con una transmisión automática de ocho velocidades y sistema Start/Stop. El motor, un 1.2 litros turbo de inyección directa con 130 CV/96kW (consumo de combustible NEDC: urbano 6,1-6,3 l/100km, extraurbano 4,9-5,1 l/100km, combinado 5,3-5,6 l/100km, 121-127 g/km CO2) cumple con la norma de emisiones Euro 6d. El nuevo motor se suma al de gasolina 1.2 T S/S con 110 CV/81 kW y los diésel 1.5 TD 75 CV/55kW y el 1.5 TD S/S de 100 CV/75 kW. | Nuevo Opel Combo Life y Cargo: 'Made in Galicia Calidade'

Además del motor de gasolina tope de gama y de la transmisión automática de ocho velocidades, la nueva versión de Combo Life se completa con el asiento del conductor ajustable en seis posiciones, con soporte lumbar y apoyabrazos, el volante multifunción de cuero calefactado, las ventanillas eléctricas delanteras y el aire acondicionado que aumentan el confort, según resaltan en la marca.

Nuevo motor del Opel Combo Life.

Para ofrecer total conectividad cuenta con un sistema de info entretenimiento multimedia, compatible con Apple CarPlay y Android Auto, con pantalla táctil a color de ocho pulgadas. Además, sus sistemas de asistencia a la conducción contribuyen a que la conducción sea aún más cómoda.

Opel Combo Life.

Su equipamiento de serie incluye sistemas como el control de crucero automático y el limitador de velocidad, la advertencia de colisión frontal con frenado automático de emergencia con detección de peatones, asistencia de arranque en pendiente, de mantenimiento de carril, lector de señales de tráfico y alerta de somnolencia del conductor.

186 km/h de velocidad máxima

Con 130 CV (96 kW) el nuevo 1.2 Turbo de inyección directa es el motor tope de gama entre los propulsores de gasolina del Combo Life. Este enérgico motor de tres cilindros cumple la normativa de emisiones Euro 6d. Ofrece 230 Nm de par máximo a solo 1.750 rpm y se combina exclusivamente con la transmisión automática de ocho velocidades.

Opel Combo Life.

Junto con el motor turbo de inyección directa, permite cambios de marcha particularmente suaves, y contribuye a disminuir el consumo de combustible y las emisiones.

Opel Combo Life.

Para reducir al máximo las emisiones de partículas el motor cuenta con un filtro de partículas de gasolina (GPF) de acoplamiento cerrado para una regeneración óptima (es decir, la oxidación de las partículas que se acumulan en el filtro). Con esta combinación de motor y transmisión, el Combo Life alcanza una velocidad máxima de 186 km/h y acelera de 0 a 100 km/h en 12,3 segundos.

La actual generación Combo

La actual generación Combo sha sido desarrollada de acuerdo a los estándares de los turismos desde el principio, y no como un vehículo comercial al que se le ha dotado con posterioridad de características para atraer a las familias. Los profesionales y trabajadores que utilizan la furgoneta Combo Cargo se benefician de las mismas medidas de seguridad, tecnología y confort que las familias y deportistas que viajan en la versión de pasajeros.

Así, la versión de pasajeros Combo Life ha sido nombrada como "AUTOBEST Best Buy Car of Europe 2019" y la comercial Combo Cargo "International Van of the Year 2019". Además, el Opel Combo ofrece a conductores y pasajeros gran espacio y flexibilidad junto al máximo confort.

El Combo Life está disponible en versiones con cinco o siete asientos y dos longitudes de carrocería (4,40 m o los 4,75 m del modelo XL). La versión corta de cinco asientos ofrece al menos 597 litros de capacidad en su maletero (la de batalla larga: 850 litros2 y con los asientos traseros abatidos aporta un volumen de carga en la versión normal que se triplica a 2.126 litros mientras la versión de batalla larga del Combo Life que puede transportar hasta 2.693 litros.