Los concesionarios se temen otra avalancha de automatriculaciones en agosto

A partir del 1 de septiembre entra en vigor un nuevo sistema de medición de las emisiones de NOx denominado RDE (Real Driving Emissions), que supondrá un fenómeno similar al sucedido el año pasado con la entrada del WLTP que desencadenó una compra masiva de coches por parte de los concesionarios que luego revendieron como Kilómetro Cero.

Fuentes de Faconauto, la patronal de los concesionarios, alertan de que este mes de agosto se reproducirán las compras masivas, aunque reconocen que la situación no llegará a los niveles del año pasado con motivo del WLTP.

Entonces, desde Faconauto se calculó en unos 21.000 coches las compras de los concesionarios cuando se fue acercando la fecha límite para poder matricular las unidades que no cumplían con la nueva normativa. No obstante, tanto la patronal de concesionarios como la Asociación de Fabricantes (Anfac) señalan en que el efecto del RDE no será igual en todas las marcas, por lo que las autocompras serán muy variables según la red de concesionarios.

Aunque desde Faconauto están haciendo los cálculos de cuántos coches pueden verse afectados por la entrada en vigor del RDE, y a pesar de que creen que se quedará por debajo de las 21.000 unidades del WLTP, consideran que serán una cantidad "importante", hasta el punto de que han cerrado un acuerdo con el BBVA para que aquellos concesionarios que lo necesiten puedan contar con financiación para afrontar las compras.

Septiembre

Para el cliente tendrá un efecto similar al del año pasado, aunque de menores proporciones, pues las unidades que se compren durante julio y agosto se pondrán a la venta como Kilómetro Cero en los meses posteriores con descuentos considerables.

Desde Anfac consideran que los problemas que se puedan derivar de la entrada del RDE serán muy inferiores a los producidos el pasado año con el WLTP. De hecho, en aquella ocasión los concesionarios empezaron a matricular coches a partir de junio, lo que conllevó un aumento de las matriculaciones en los meses de verano que culminó en agosto cuyas matriculaciones aumentaron un 48%.

Sin embargo, las matriculaciones del pasado mes de junio se colocaron muy por debajo del año pasado, lo que hace pensar, según fuentes de la patronal de los fabricantes, que no se han producido compras similares a las del año pasado por parte de los concesionarios. Y en julio también habrá caídas: a falta de contabilizar las matriculaciones del 31 de julio, las ventas arrojaban un descenso del 9,6%, lo que pone igualmente de manifiesto que las autocompras son muy inferiores al julio del año pasado.

Desde Faconauto reconocen que en agosto las matriculaciones volverán a sufrir caídas, pues las autocompras de vehículos -que luego se destinarán a kilómetro cero- serán muy inferiores a los del mismo mes del año pasado, cuando las matriculaciones crecieron un 48%.