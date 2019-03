Eada Business School, campeón de los 14ª CFA Research Challenge

Nada tienen que ver las aulas de una escuela de negocio o una facultad con el Salón de Cotizar, el espacio considerado la joya del Palacio de la Bolsa de Madrid y en el que hasta finales de la década de los años 80 se reunían los agentes de cambio y bolsa al finalizar cada sesión para elaborar el acta oficial de compensación y liquidación que se facilitaba a los medios de comunicación mientras se tomaban una limonada, recuerdan los más nostálgicos.

Este escenario es el que año tras año, y ya van 14 ediciones, acoge la entrega de premios CFA Research Challenge, el concurso de análisis financiero que organiza y gestiona CFA Society Spain con la colaboración de Bolsas y Mercados Españoles (BME) y elEconomista.

Bajo la pintura realizada en el techo, obra de Luis Taverner, con la que el artista quiso plasmar la importancia del comercio para unir a los distintos pueblos del mundo, el pasado 28 de febrero los miembros de los siete equipos de cinco escuelas de negocio y universidades participantes en la final conocieron el nombre del ganador.

El caso: Sacyr

En el ambiente se palpaban los nervios después de meses trabajo duro, esfuerzo y noches en vela y tras conocer el segundo y el tercer premio la sala estalló en aplausos al pronunciarse el nombre de los ganadores: Eada Business School, la escuela de negocios de Barcelona ya contaba en su palmarés una plata y un bronce. El encargado de dar el premio recaló en los responsables de Sacyr. Juan María Aguirre, consejero delegado de Sacyr, señaló la oportunidad que el concurso otorga a los estudiantes de analizar e interactuar con una compañía y vivir una experiencia como si fuera con el mundo real.

El equipo número 1 de Eada –esta escuela contaba con dos equipos en la final– elaboró el análisis sobre Sacyr mejor valorado por parte del jurado formado por Javier López Bernardo (CFA), José María Serrano-Pubul (CFA), María Parra Chiclano (CFA), Alejandro Allona (CFA), y Gregorio Urdiroz García (CFA).

El grupo formado por los alumnos Jón Haukur Jónson, Jiawen Liu, Adarsh Motwani, Iryna Krepchuk y Frederik Hünnekens recogió el premio entregado por Carlos Miganjos, CFO de Sacyr, que destacó la complejidad que supone analizar una compañía como la presidida por Manuel Manrique a la hora de elaborar un análisis por fundamentales. En el caso particular de Sacyr, "somos una compañía diversificada, con presencia en distintos países y necesitamos que los analistas entiendan el negocio", añadió Mijangos.

El segundo puesto recayó en el segundo equipo de alumnos de Esade, que recibieron el trofeo de manos de Francisco Formariz, director comercial de BME, quien quiso poner en valor el análisis de calidad como "uno de los pilares básicos para un mercado eficiente". Esta escuela, también de Barcelona, fue la ganadora de las dos ediciones anteriores.

El tercer puesto fue para el IE Business School de Madrid, que fue entregado por Joaquín Gómez, director de Mercados y Productos de Inversión de elEconomista, quien dedicó unas palabras a los participantes recordando que el periódico aún no había nacido y ya se dedicaba a colaborar en el evento. "Vamos a necesitaros para el futuro, porque los índices que elaboramos en el diario –el Eco10 y el Eco30– están basados en las recomendaciones de los analistas, que es lo que vais a ser vosotros en un futuro cercano".

Las otras dos instituciones que completaron las posiciones finalistas fueron para la Universidad de Educación a Distancia de Madrid (UNED) con el segundo puesto y la AFI Escuela de Finanzas de Madrid, como tercer finalista.

Bases del certamen

¿En qué consiste el concurso? El objetivo es elaborar un informe de análisis de inversión, otorgar al valor una recomendación y valoración, además de realizar una propuesta de inversión. Un reto aún mayor teniendo en cuenta que los estudiantes deben certificar que no tienen experiencia superior a los seis meses en el sector, como paso previo a su inscripción. Después, deben defender su análisis ante un tribunal, en una presentación de diez minutos en la que tienen que resumir su trabajo en inglés y exponer sus conclusiones sobre la compañía analizada.

Juan Caraballo, CFA y miembro del comité de eventos de CFA Society Spain, destacó que el nivel, como todos los años, ha sido altísimo. "Prácticamente el que puedes esperar de unos analistas en la vida real", apunta Caraballo.

En concreto, no ha habido unanimidad en cuando a las recomendaciones que han otorgado en sus recomendaciones. "Excepto un par de equipos que recomendaban mantener, era claramente una recomendación de compra bastante fuerte y estaban bastante positivos con el activo".

Los miembros del jurado confían en que el equipo ganador pueda hacer una buena labor representando a España en la competición regional y puedan clasificarse para la final mundial.

Desde elEconomista hablamos con el equipo ganador de este año, los alumnos de la escuela Eada, quienes por primera vez en los últimos siete años han accedido a la siguiente fase del concurso, cuentan con la motivación suficiente para pensar que tienen posibilidades.

Jaume Bonet, coordinador del grupo 1, piensa que el nivel de esta edición ha sido más alto que en ediciones anteriores. "Yo diría que cada vez los miembros del tribunal van más al detalle, con lo cual no puedes ir con una idea general de elaboración del análisis de la empresa, sino que debes fijarte muy bien en cualquiera de los diferentes aspectos, desde un tema de gobierno de empresa a uno de adeudo, ya no es una tema de meros números, sino de entender de qué va la empresa", explica.

Por otra parte, el representante del equipo destaca la internacionalidad del concurso, con alumnos de muchos países y un nivel de exigencia muy alto. Eada representará a España en la final de EMEA, en Zúrich, los días 10 y 11 de abril. Si resultara ganador, competiría en la final mundial en Nueva York, el 25 de abril.

El Global Executive MBA de Eada se sitúa en la posición número 39 entre los mejores programas del mundo, según la prestigiosa publicación The Economist de 2018. Por su parte, Esade Business School se ubica en este mismo ranking en la posición número 30. Si se atiende al ranking de formación a directivos de Financial Times, Esade figura en el puesto 19 y Eada ocupa el 43. Asimismo, IE, que no participa en el custom programs, ocupa el número 25 en el ranking open programs.

La escuela de negocios IE es también la mejor posicionada de los centros españoles ,en el puesto 24, en el prestigioso ranking Times Higher Education.

Cuarta posición

Con el oro alcanzado en esta edición, Eada Business se coloca en la cuarta posición –ver gráfico–. Por lo demás, no hay demasiados cambios en el resto de centros educativos.

La plata de Esade afianza a la escuela en la tercera plaza del podio con dos oros, una plata y un bronce, mientras que el IE Business School sigue siendo el equipo con más triunfos en la historia de los CFA Research Challenge con cinco victorias, dos veces subcampeón y dos como tercer finalista. Le sigue la Universidad Carlos III de Madrid con tres oros, cuatro platas y un bronce.