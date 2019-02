Las franquicias del sector educativo crecen por cuarto año consecutivo

Carmen García Madrid

Refrescar conocimientos, recuperar asignaturas pendientes o luchar contra el abandono escolar son algunos de los objetivos que tienen las franquicias educativas, no solo durante la llegada de las vacaciones sino también durante el curso escolar. Estas empresas ofrecen un modelo de negocio en auge y plenamente implantado. Los estudiantes acuden para ampliar sus conocimientos o para repasar las materias del colegio y los adultos, cada vez más, apuestan por este método de aprendizaje y se lanzan a la preparación de exámenes oficiales u oposiciones de la mano de profesionales de las franquicias educativas.

La Asociación Española de Franquiciadores (AEF) presentó La Franquicia en España 2018, un estudio elaborado con datos oficiales de 2017 que refleja que el sistema de franquicias español ha vuelto a crecer por cuarto año consecutivo. Según este informe, el número de redes ha crecido un 3,8 por ciento; el de establecimientos, un 5,4 por ciento; los empleos generados, un 3,7 por ciento, y la facturación global del sistema de franquicias, un 2,2 por ciento. Para emprender en este sector son importantes tanto la capacidad comercial como la afinidad con el contenido de la formación.

Modelo de aprendizaje

Las franquicias educativas se desarrollan en el mercado con conceptos diferentes, desde las que fomentan el desarrollo cognitivo de niños con diferentes metodologías, a las que luchan contra el fracaso escolar de adolescentes, idiomas o formación de trabajadores. Entre los perfiles profesionales más destacados en estos negocios se encuentran pedagogos, maestros, e incluso psicólogos y terapeutas. Algunas franquicias que destacan en este sector centran su enseñanza en un modelo de aprendizaje propio, basado en: Learning by Doing, como es el caso de My English House. Logiscool focaliza su método en la programación, con el objetivo de que los más pequeños consigan crear sus propios videojuegos, o Cook & Play, que ofrece una iniciativa pedagógica con el fin de promover los hábitos saludables mediante la cocina.

Las franquicias de enseñanza incrementaron su número respecto al año pasado, llegando a un total de 2.456 establecimientos, sin descuidar el incremento del empleo con una totalidad de 6.110 empleados, según datos de la AEF. T4 Franquicias es un proyecto empresarial con más de 20 años de trayectoria en este ámbito, y que ha desarrollado y formado parte de muchas de las experiencias de éxito más relevantes, tanto a nivel nacional como internacional. Además, es socio colaborador de la AEF.

Según T4 Franquicias, la inversión media para estos negocios de educación ronda los 80.000 euros. A la hora de franquiciar un negocio es necesario desarrollar un acuerdo en el que salgan beneficiados el franquiciador y el franquiciado, es decir, diseñar una estrategia y plasmarla en un contrato; transmitir adecuadamente los conocimientos sobre el funcionamiento del negocio, diferenciarlo frente a los inversores; proporcionar los servicios, así como los conocimientos para que se pueda ejercer la actividad en las mejores condiciones posibles e integrar nuevos interesados a la red.

Las reglas sobre las que se asienta la franquicia se basan en el reparto de funciones entre las dos partes que forman este acuerdo: franquiciador y franquiciado. El primero aporta los conocimientos para explotar un negocio con éxito y, el segundo, el dinero y la gestión para hacerlo posible.

El aspecto fundamental para franquiciar un negocio es mantener el carácter diferencial, novedoso y actractivo, lo que requiere de un esfuerzo continuo con el mercado, con su evolución y con las nuevas fuentes de competencia.

Una de las ventajas de llevar a cabo este modelo de empresa es que la marca crecerá en imagen por apertura de nuevos puntos. Además, los productos serán distribuidos en base a una cadena y por lo tanto, aumentarán las ventas. A esto se le suma el mantenimiento y protección de una imagen comercial homogénea y la ausencia de grandes gastos. La principal desventaja que presenta la franquicia es que el gestor del establecimiento será un tercero, por lo que no habrá un control directo.

Más enseñas

Según la AEF, desde el año 2011 hasta la actualidad este tipo de negocios de educación ha crecido un 50 por ciento en enseñas. En 2011 había un total de 28 enseñas y 2018 se cerró con 105. En lo que respecta a los establecimientos, se han incrementado un 97,27 por ciento, se observa que el año 2010 se cerraba con 1.245 y 2018 con 2.456.

Cada vez son más las personas que se lanzan con éxito al mundo de las franquicias de enseñanza especializada. Según afirma José Aragonés, socio director de T4 Franquicias: "Las actividades extraescolares siguen a la orden del día, los padres continúan confiando en llevar a sus hijos a academias de inglés, de ajedrez o incluso de programación. La diferencia está en aquellas empresas que enseñan con dinamismo, saliendo de la enseñanza tradicional y creando un método propio".