Más de 170 profesores participan en el II Congreso Nacional Scientix para mejorar la enseñanza de Ciencias en colegios

Europa Press Madrid

Más de 170 profesores, docentes, responsables educativos y gestores de proyectos han participado en el II Congreso Nacional Scientix, que se ha celebrado este fin de semana en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (MUNCYT) de Alcobendas (Madrid).

Organizado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación al Profesorado, del Ministerio de Educación y Formación Profesional, el Congreso pretende ser un espacio para compartir metodologías, recursos y ejemplos prácticos de enseñanza y aprendizaje de las ciencias.

En el encuentro, que se ha celebrado los días 2 y 3 de febrero, se ha desarrollado y promovido estrategias basadas en la investigación y la innovación que permitan mejorar la educación en el área STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas).

Los 170 profesores de toda España han tenido la oportunidad de participar en más de 20 comunicaciones y talleres en los que se les ha facilitado actividades y recursos para utilizar y poner en práctica en las aulas. Han debatido en mesas redondas sobre "Género y vocaciones STEM", "Ciencia ciudadana en el aula" y "Educación basada en la evidencia-entre la investigación y la práctica".

En el evento ha participado Spela Godec, profesora e investigadora del Instituto de Educación de la University College London (UCL), que actualmente trabaja en el proyecto Youth Equity and STEM (2017-2021). Godec forma parte del equipo de investigación Science Capital y es miembro del Centre for Sociology of Education and Equity (CSEE).