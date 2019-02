El centro de estudios Real Instituto Elcano, noveno más relevante de Europa, y el 15 a nivel mundial

Europa Press Madrid

El centro de estudios internacionales y estratégicos Real Instituto Elcano se ha posicionado en 2018 como el "think tank" más relevante de España y el noveno de Europa Occidental, según el índice elaborado por la Universidad de Pensilvania. El ranking sitúa al centro español en el puesto 15 a nivel mundial en la categoría de política exterior.

En un comunicado, el centro, que realiza estudios y análisis estratégicos desde una perspectiva española, europea y global (tal y como señalan en su portal web), resalta el "notable ascenso" del Real Instituto Elcano en ese Global Go To Think Tanks Index Report (GGTTI) que les lleva a escalar ocho puestos a nivel mundial, pasando del 23 al 15 en la categoría de Política Exterior y Relaciones Internacionales.

Según añaden, se consolidan de esta manera como el centro español de referencia en el ámbito de las relaciones internacionales, y continúa con su "progresión constante" de los últimos años. El Real Instituto Elcano ha escalado desde el puesto 32 que obtuvo en 2015 al 23 de 2017. Ahora, se coloca entre los veinte mejores think tanks del mundo.

El centro de estudios señala en su portal que el objetivo del mismo es "fomentar en la sociedad el conocimiento de la realidad internacional y las relaciones exteriores de España, así como servir de foco de pensamiento y generación de ideas que resulten útiles para la toma de decisiones de los responsables políticos, los dirigentes de empresas privadas e instituciones públicas, agentes sociales y académicos".