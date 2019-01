La Fundación Junior Achievement lanza el programa "NEETs in Entrepreneurship" con el que 400 jóvenes se incorporarán al mercado laboral

400 jóvenes en España serán seleccionados para participar en el proyecto europeo de emprendimiento "NEETs in Entrepreneurship" financiado por EEA Grants y Norway Grants Fund for Youth Employment. Una iniciativa cuyo objetivo es ayudar a jóvenes de entre 18 y 29 años, que no tengan empleo y que no estén estudiando, a incorporarse al mercado laboral.

Entre 2018 y 2021, y a lo largo de diferentes sesiones teóricas y prácticas, los jóvenes abordarán aquellas habilidades y competencias necesarias para encontrar un puesto de trabajo. Además, tendrán la posibilidad de realizar prácticas en empresas, y participarán en actividades de incubación de negocios accediendo a mentorización y capital semilla.

El proyecto se desarrollará de manera paralela en cuatro países europeos (España, Italia, Bulgaria y Rumanía) beneficiando a un total de 1.600 jóvenes. En todos estos países, la actividad será coordinada por la Fundación Junior Achievement, organismo con más de 100 años de experiencia en orientación laboral y emprendimiento juvenil a nivel mundial.

El lanzamiento del programa ha tenido lugar esta mañana en Madrid, en el marco de la inauguración del aula de emprendimiento del IES Julio Verne. El plazo de inscripción para solicitar una plaza en este programa se abrirá próximamente.