La Cátedra Reciplasa de la Universitat Jaume I, impulsada por la empresa pública para el tratamiento y reciclaje de los residuos sólidos urbanos de la zona centro de la provincia de Castellón, ha otorgado hoy los premios a los mejores trabajos finales de máster (TFM) y final de grado (TFG) a Iván Segura y Santiago Alegre, respectivamente.

La presidenta de Reciplasa y vicealcaldesa de Castelló, Ali Brancal, y el vicerrector de Planificación, Coordinación y Comunicación de la UJI, Modesto Fabra, han sido los encargados de entregar estos premios en la Lonja del Cáñamo. Brancal ha destacado "la importancia de investigar sobre la gestión de residuos. Con ese objetivo creamos estos premios para incentivar los trabajos relacionados con los fines de la Cátedra Reciplasa entre los estudiantes de grado y de máster y que estos nuevos conocimientos sirvan para mejorar la problemática existente sobre los residuos y avanzar hacia una sociedad más sostenible".

Así, los premios están dotados con 600€ para el ganador del mejor TFM y 400€ para el mejor TFG. La convocatoria se realizó el pasado mes de marzo y han podido participar todos aquellos estudiantes que han defendido su proyecto final de grado o proyecto final de máster en la UJI, durante 2017 y 2018, en áreas de investigación relacionadas con la Cátedra Reciplasa. De entre los trabajos presentados, el jurado, presidido por Félix Hernández, director de la Cátedra, y compuesto por Antonio Gallardo, coordinador del grupo Ingeniería de Residuos (INGRES) de la UJI; Fernando Albarrán, director técnico de Reciplasa, e Ignacio Morell, director del Instituto Universitario de Plaguicidas y Aguas de la UJI, ha escogido el titulado: Comparative study between the use of district heating and individual heating systems, based on biomass, in an inland rural town of the province of Castellón de Iván Segura, Máster en Ingeniería Industrial; y Proyecto de aislamiento energético de una planta de tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos mediante gasificación de los rechazos de Santiago Alegre, Grado en Ingeniería Industrial.

Por último, Brancal ha comentado que «desde Reciplasa estamos muy implicados en la investigación por eso participamos en este concurso, entre otras iniciativas, puesto que nos van a permitir avanzar y conseguir los objetivos de sostenibilidad de la Unión Europea. Además, queremos fomentar la docencia, la difusión del conocimiento y la innovación en el sector de gestión y tratamiento de residuos sólidos urbanos».