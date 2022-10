Carlo Sala, profesor de finanzas en ESADE: "La alfabetización financiera impacta en la calidad general del mundo"

Carlo Sala es profesor adjunto de Finanzas en el Departamento de Economía, Finanzas y Contabilidad de ESADE Business School. Con motivo del día de la educación financiera, celebrado el pasado 3 de octubre, elEconomista.es le ha preguntado por la importancia de esta formación.

¿Cómo de importante es la educación financiera?

Se ha demostrado que la alfabetización financiera se encuentra entre los determinantes clave del bienestar financiero, así que, cuanto más temprana sea la adopción, más fuertes serán sus efectos positivos. La falta de educación financiera tiene efectos indirectos negativos tanto económicos como sociales.

Económicamente, las personas analfabetas en finanzas son de hecho más frágiles (incapaces de afrontar un gasto extraordinario en el próximo mes, por ejemplo), más propensas a la bancarrota, menos capaces de pagar deudas y, en general, menos capaces de dominar los principales pilares de la educación financiera como ganar dinero, ahorrarlo, invertirlo, gastarlo o, incluso, pedir prestado.

Socialmente, las personas analfabetas en finanzas tienen una vida mucho más estresante y preocupante, que muchas veces produce importantes perjuicios personales. Por ejemplo, las personas analfabetas en finanzas tienden a dedicar un promedio de más de siete horas a la semana (algunos llegan hasta casi quince) pensando y tratando temas y problemas financieros, mientras que las personas alfabetizadas en finanzas dedican menos de la mitad de este tiempo.

¿Se hace aún más relevante en el contexto macroeconómico que sufrimos actualmente?

La educación financiera siempre es importante. De hecho, durante los buenos períodos económicos existe la ilusión de que los efectos del analfabetismo financiero son menos devastadores. Pero tarde o temprano estos efectos se manifestarán, agravados, durante los malos tiempos. En cierto sentido es como navegar. Es importante decir que, entre los mayores problemas de las personas analfabetas en finanzas, está su incapacidad para comprender el concepto de inflación y cómo lidiar con ella y, aún más importante en tiempos malos, la mayoría de las personas carecen casi por completo de conocimientos sobre gestión de riesgos, por lo que son incapaces de hacer frente a períodos económicos inciertos. Ambos (inflación e incertidumbre) caracterizan el actual contexto macroeconómico.

¿Cómo podemos incluir la educación financiera en el día a día?

Hay 5 pasos muy básicos para mejorar la educación financiera, todos ellos deben incluirse diariamente (o semanalmente) en nuestra vida:

1. El primero y más fácil es cuidar las finanzas. Suena casi como una frase irrelevante, pero muchas personas no tienen en cuenta sus gastos y no los prevén. Un estudio reciente muestra que, por ejemplo, casi 2/3 de los estadounidenses no habían intentado calcular cuánto ahorrar para la jubilación y, como se dijo anteriormente, 1/3 de las personas eran financieramente frágiles incluso antes de la crisis de COVID.

2. Desarrollar un buen perfil de crédito. Esto debe verse como una calificación escolar (de hecho, es su GPA de finanzas personales) y permitirá una mejor calidad de vida (por ejemplo, una mejor tasa de interés para la hipoteca para comprar su casa).

3. Crear y mantener una reserva de ahorros

4. Hacer buen uso del tiempo. Al igual que para cocinar, el tiempo es el ingrediente mágico. Diferentes estudios muestran que cuanto antes se aprende sobre educación financiera, mejor es el resultado. El tiempo se traducía de hecho en la posibilidad de asumir más riesgos (por ejemplo, en la bolsa de valores), o la posibilidad de disfrutar de un interés compuesto (cuando no es 0).

5. Invertir en educación y en mercados financieros. Tomarse un tiempo todos los días o todas las semanas para leer sobre este tema. Una vez más, el tiempo será tu mejor aliado, ya que este conocimiento se agravará con el tiempo.

¿Cree importante que se comience a educar financieramente desde la infancia?

Como ya he mencionado anteriormente, el tiempo de cocción es el ingrediente secreto, que permite que una persona con conocimientos de finanzas corra más riesgos, disfrute de tasas de interés compuestas y, en general, construya una posición financiera mejor y más fuerte. La mayoría de las personas alcanzan un nivel aceptable de alfabetización financiera después de los 60, principalmente a través de la experiencia, pero en ese momento ya no pueden invertir fuertemente en proyectos riesgosos o disfrutar del efecto compuesto de las tasas de interés.

Las personas alfabetizadas en finanzas podrían no solo mejorar su bienestar económico, sino también tener un impacto en la calidad general del mundo. Algunos estudios recientes muestran que al reducir el nivel de pobreza también podríamos beneficiarnos desde el punto de vista de la contaminación, ya que las personas que disfrutan de una mejor calidad de vida comienzan a centrarse no solo en sí mismas sino también en el lugar donde viven. Como tal, establecer educación financiera desde la infancia podría mejorar el bienestar de las finanzas personales, reducir la pobreza y posiblemente tener un gran impacto en el mundo.

¿Cómo puede introducirse esta formación en las escuelas?

Considero que la educación financiera debe promoverse y enseñarse siguiendo algunos principios cruciales como

1. El aprendizaje a largo plazo. El aprendizaje de conocimientos y habilidades financieras es un proceso a largo plazo. Por tanto, la integración con el currículo escolar debe realizarse desde la escuela primaria para permitir una adquisición progresiva con un nivel de profundidad cada vez mayor. Como dije antes, el tiempo es el ingrediente secreto

2. La transversalidad e interdisciplinariedad. Muchos conceptos de finanzas necesitan dialogar con otras áreas temáticas, como la historia, las matemáticas, la política... Por esta razón, se recomienda la adopción de caminos transversales e interdisciplinarios.

3. El aprendizaje práctico y divertido. Un aprendizaje práctico, dinámico con juegos, trabajo en grupo y problemas del mundo real debe complementar la (necesaria pero no suficiente) teoría.

¿Cuáles son los conceptos más importantes de la educación financiera?

Los índices P-Fin (uno de los principales indicadores de educación financiera) generalmente realizan encuestas que cubren ocho áreas funcionales: 1. Ingresos 2. Ahorros 3. Consumo 4. Inversión 5. Préstamos 6. Seguros 7. Comprensión del riesgo 8. Go- a la fuente de información.

Otras fuentes condensan estos 8 puntos y descartan los tres últimos, muchas veces vistos como "más técnicos". Si nos fijamos en los primeros 5 puntos, describen la vida económica de la mayoría de las personas que comienzan a ganar dinero, consumir, (posiblemente) ahorrar, invertir o pedir prestado para sus proyectos (por ejemplo, comprar una casa).