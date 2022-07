La Comisión Europea inyecta nueva financiación a la alianza de universidades Unite! para su despliegue

La alianza Unite!, formada por la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) y por otras universidades tecnológicas europeas de referencia, recibirá 14,4 millones de euros de financiación de la Comisión Europea, a través del programa Erasmus+, para ser motor en el avance hacia una Europa verde y digital. La implantación de los futuros grados europeos y de un nuevo modelo de movilidad y el desarrollo de una Escuela Europea de Doctorado Unite! son algunos de los proyectos clave a desplegar en la nueva etapa.

La Comisión Europea (CE) ha hecho pública hoy, 27 de julio, la resolución sobre las alianzas de universidades europeas que recibirán financiación a través del programa Erasmus+ para continuar con el despliegue completo de sus proyectos. La nueva propuesta presentada por Unite! University Network for Innovation, Technology and Engineering, en la que forma parte la UPC, junto con otras ocho universidades tecnológicas europeas, recibirá financiación para continuar su trayectoria en los próximos cuatro años. Unite! fue una de las 17 alianzas europeas seleccionadas en la primera convocatoria del 2019.

Esta segunda fase de financiación empezará el próximo noviembre y coincide con la incorporación a Unite! de dos nuevos socios: la Universidad Tecnológica de Graz (TU Graz) y la Wroc?aw University of Science and Technology. La financiación de 14,4 millones de euros que recibirá la alianza es un claro reconocimiento de la CE al compromiso de Unite! y de todos sus socios por convertirse en un proyecto estratégico de colaboración a largo plazo.

La UPC es una de las universidades socias más activas en los diferentes grupos de trabajo de Unite!, en los que están implicados más de un centenar de miembros de la comunidad, entre personal docente e investigador, personal de administración y servicios y estudiantes. En esta nueva fase, la UPC será la universidad coordinadora del grupo de trabajo que diseña e implementa los nuevos modelos de comunicación, sensibilización e impacto de la alianza. Para el rector de la UPC, Daniel Crespo, "la aprobación del proyecto hoy por parte de la Comisión Europea y la incorporación de los nuevos miembros es una gran noticia. Desde la UPC queremos continuar siendo protagonistas del diseño de la universidad europea del futuro y del trabajo con los socios de la alianza esperamos la definición de políticas académicas concretas que nos hagan avanzar en este ambicioso objetivo".

Planes para los próximos cuatro años

En la nueva propuesta, Unite! reitera su voluntad de ser una universidad europea modelo de innovación, tecnología e ingeniería que aborde los Objetivos de Desarrollo Sostenible a través de una transición digital y verde. Para conseguirlo, la alianza reforzará la participación y el compromiso de la comunidad universitaria, especialmente del estudiantado, a quien invitará a participar activamente en todos los grupos de trabajo.

En esta nueva etapa, la alianza avanzará en la implantación de los futuros grados europeos y el desarrollo de una Escuela Europea de Doctorado alrededor de las áreas de la energía sostenible, la inteligencia artificial, la Industria 4.0 o el emprendimiento. También coincidirá con el despliegue tecnológico definitivo del Metacampus, la plataforma coordinada por la UPC para desarrollar las diferentes actividades y propuestas de formación tanto para el estudiantado como para investigadores y académicos. Entre estas propuestas ya se han puesto en marcha el máster en Comunicación, Ingeniería y Ciencia de Datos (CoDaS), universidades de verano, hackatons internacionales y formación en innovación docente para el profesorado.

Además, desde la alianza se trabaja para diseñar e implementar nuevos modelos de aprendizaje basados en retos y el desarrollo de entornos digitales, híbridos y presenciales. Unos nuevos entornos que facilitan el acceso en los programas internacionales a los estudiantes que hasta ahora han sido excluidos por razones económicas, sociales o de movilidad física. En los próximos años, la alianza también reforzará su apoyo al profesorado y al personal de administración y servicios, mediante la creación de herramientas y recursos que faciliten su tarea.

Para la actual presidenta de la alianza, la rectora de la Universidad de Darmstadd, Tanja Brühl, "Unite! es una historia de éxito común. Estamos dando forma al futuro de la universidad europea de manera colectiva, combinando las diferentes visiones y conocimientos y experiencias de las universidades que forman parte para generar el cambio sostenible y digital hacia el futuro de la enseñanza superior a Europa".

En la actualidad, la alianza Unite! está formada, además de la UPC, por las universidades Technical University of Darmstadt (Alemania), Aalto University (Finlandia), KTH Royal Institute of Technology (Suecia), Universidade de Lisboa (Portugal), Grenoble INP-UGA (Francia), Politecnico di Torino (Italia), TUGraz (Austria) y Wroc?aw University of Science and Technology (Polonia). Las nueve universidades suman el talento de una comunidad de más de 280.000 estudiantes y cerca de 80.000 graduados de grado, máster y doctorado por año.

En la nueva propuesta, cada una de las universidades socias liderará uno de los grupos de trabajo: Gestión, Gobernanza y Garantía de Calidad (TUDa); Campus Digital (TÚ Graz); Inclusión, Diversidad y Bienestar (ULisboa); Enseñanza y Aprendizaje Innovadores (Aalto); Oferta Educativa Flexible (KTH); Desarrollo Profesional y Formación (Grenoble INP-UGA); Doctorado en Investigación, Innovación y Sociedad (PoliTO); Comunidad de Innovación Abierta para la Transición Verde (Wroclaw Tech) y Comunicación, Sensibilización e Impacto de la Alianza (UPC).

La Iniciativa de las Universidades Europeas se puso en marcha en 2019 para impulsar la creación de un Espacio Europeo de Educación para el 2025. Las universidades europeas son alianzas transnacionales de instituciones de educación superior de toda la Unión Europea que comparten una estrategia a largo plazo, promoviendo los valores y la identidad europeos. La iniciativa está concebida para reforzar significativamente la movilidad de los estudiantes y del personal y para fomentar la calidad, la inclusión y la competitividad de la enseñanza superior europea.

En la primera convocatoria del Programa Erasmus+ el 2019 se seleccionaron 17 alianzas, entre las cuales se encontraba Unite!, para una fase piloto de tres años que tenía que servir para establecer las bases de las futuras universidades europeas. En la segunda convocatoria, en 2020, se añadieron otras 24 alianzas.

La convocatoria de 2022 prevé aumentar el número de universidades europeas hasta 60, con más de 500 universidades a mediados de 2024, y un presupuesto de 1.100 millones de euros para el periodo 2021-2027. El objetivo es crear campus interuniversitarios europeos en los que los estudiantes, el personal y los investigadores de Europa puedan disfrutar de una movilidad sin fisuras y generar conjuntamente nuevos conocimientos.