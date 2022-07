Los jóvenes talentos de la química, reconocidos en la XIV edición de los Premios SusChem-España

La Plataforma Tecnológica y de Innovación de Química Sostenible SusChem-España ha fallado la decimocuarta edición de sus Premios SusChem - Jóvenes Investigadores Químicos, cuyo objetivo es reconocer, apoyar y promover la actividad científico-divulgativa de los jóvenes talentos de la química española.

El jurado de expertos, reunido telemáticamente, ha estado constituido por Juana Frontela (en representación de Feique y SusChem España), Francisco García Labiano (en representación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas - CSIC), Mª Aránzazu Heras (en representación de la Conferencia Española de Decanos de Química - CEDQ), Gabriel González (en representación de la Oficina Española de Patentes y Marcas - OEPM), Carmen Cartagena (en representación de la Asociación Nacional de Químicos e Ingenieros Químicos de España – ANQUE), Pilar Navarro (en representación del Encuentro Internacional de Química - Expoquimia) y Jesús Torrecilla (en representación de Tecnalia Ventures). Durante la deliberación del jurado, los expertos han coincidido en resaltar el elevado nivel de las candidaturas presentadas en esta decimocuarta edición, hecho que augura un futuro altamente prometedor para la química de nuestro país. Estos galardones, convocados por SusChem – España, están promovidos en sus tres categorías (Futura, Innova e Investiga) por la Federación Empresarial de la Industria Química Española (FEIQUE), la Asociación Nacional de Químicos e Ingenieros Químicos de España (ANQUE), la Conferencia Española de Decanos de Químicas (CEDQ), Expoquimia, el Foro Química y Sociedad y Tecnalia Ventures. 2022 SusChem - España LOS JÓVENES INVESTIGADORES PREMIADOS Los Premios SusChem, dirigidos a jóvenes menores de 40 años, se estructuran en tres categorías que representan diferentes ámbitos de desempeño de los Jóvenes investigadores en el área de la química: Futura, Investiga e Innova. Con ellos se pretende aportar un reconocimiento público a la mejor trayectoria académica (Futura), a la mejor publicación científica (Investiga) y al mejor trabajo en el ámbito de la innovación a partir de la colaboración público-privada (Innova). Los galardonados en la XIII Edición han sido:

PREMIO SUSCHEM 2022– CATEGORÍA FUTURA: Premio al mejor expediente académico de grado de química o cualquier otro relacionado con la ciencia y las tecnologías químicas y cuyo título se hubiera obtenido en 2021. Con una dotación de 2.000 euros y un año de afiliación a SusChem-España y a ANQUE, el jurado, presidido por Carmen Cartagena (ANQUE), ha decidido otorgar este galardón por unanimidad y debido a su brillante trayectoria académica y méritos extracurriculares, a ALEJANDRA PITA MILLEIRO, Graduada en Química por la Universidad de Sevilla. El Jurado ha declarado finalistas a Armando Albert Flores, Graduado en Química por la Universidad Autónoma de Madrid, y a Amaia Agulleiro Beraza, Graduada en Química por la Universidad de Santiago de Compostela.

PREMIO SUSCHEM 2022 – CATEGORÍA INVESTIGA: Premio al autor de la mejor publicación científica, con número de página de 2021, en cualquier área de la química, y que estuviera en posesión del título de doctor a 31 de diciembre de 2021. Con una dotación de 3.000 euros y un año de afiliación a SusChem-España y a ANQUE, el Jurado, presidido por Francisco García Labiano (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) ha decidido otorgar por unanimidad este galardón a IGNACIO FUNES ARDOIZ, Doctor en Química, por su trabajo Accelerated dinuclear palladium catalyst identification through unsupervised machine learning, desarrollado en la RWTH Aachen University. El Jurado ha declarado finalistas a Shin-Ho Kim Lee, Doctor en Química, por su publicación Dynamic multiligand catalysis: A polar to radical crossover strategy expands alkyne carboboration to unactivated secondary alkyl halides desarrollada en la Universidad Autónoma de Madrid, y a Ramón Torres Cavanillas, Doctor en Nanociencia y Nanotecnología, por su trabajo Spin-crossover nanoparticles anchored on MoS2 layers for heterostructures with tunable strain driven by thermal or light-induced spin switching, desarrollado en el Instituto de Ciencia Molecular de Valencia.

PREMIO SUSCHEM 2022– CATEGORÍA INNOVA: Premio al mejor trabajo desarrollado a partir de una colaboración público-privada. El trabajo presentado debe haber generado resultados en los tres últimos años en cualquier área relacionada con la Química Sostenible, incluidos trabajos sobre la transición hacia la Economía Circular y la Descarbonización. Dotado con una cuantía de 5.000 euros, un año de afiliación a SusChem-España y a ANQUE, y la posibilidad de disfrutar de una estancia en los laboratorios de investigación de química aplicada de Tecnalia o una mentorización por parte de los equipos de Tecnalia Ventures, enfocada a mejorar sus capacidades en el ámbito de emprendimiento tecnológico, el Jurado, presidido por Juana Frontela (Feique y SusChem-España), ha decidido otorgar por unanimidad este galardón a NATALIA MUÑOZ PADIAL, Doctora en Química, por sus prometedores resultados en el proyecto Desarrollo de una nueva clase de reactivos de P(V) sostenibles que conduzcan a una mayor eficiencia y a procesos más ecológicos, desarrollado en el Scripps Research Institute, en colaboración con el Bristol Myers Squibb. El Jurado ha declarado finalistas a Matías Blanco Fernández, Doctor en Ciencias de los Materiales, por su trabajo Selective and scaled-up continuous flow synthesis of manganese oxide nanocatalysts for single electron transfer reactions, desarrollado en la Universidad Autónoma de Madrid en colaboración con Particular Materials s.r.l. y a Enol López Hernández, Doctor en Química, por su trabajo C(sp3 )-C(sp3 ) Bond Formation via Electrochemical Alkoxylation and Subsequent Lewis Acid Promoted Reactions, desarrollado en la Universidad de Castilla-La Mancha en colaboración con JANSSEN-CILAG.

