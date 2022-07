Nace STEMDO, la plataforma para solucionar la falta de perfiles tecnológicos creando empleo en regiones de alto paro

La startup STEMDO nace con el objetivo de formar y contratar, a través de una plataforma que agiliza la dotación de perfiles STEM (Ciencia, Tecnología, ingeniería y matemáticas por sus siglas en inglés) a las empresas, a más de 800 personas en 5 años en regiones donde hoy no existen ecosistemas de este tipo de empleos desarrollados.

"A través de nuestra plataforma las empresas podrán demandar los perfiles necesarios de forma rápida y transparente, simplificando el proceso de contratación entre las empresas y mejorando la capacidad de integrar perfiles tecnológicos en sus equipos internos.

Esto nos va a permitir desarrollar ecosistemas de empleo tecnológico en regiones donde no se han creado y que tienen normalmente alta tasa de desempleo", explica Alfredo Montilla, CEO de STEMDO. "Existen múltiples provincias en España que superan la media de paro nacional y que menos del 1% de los trabajadores están empleados en profesiones STEM. Esto es un riesgo inasumible, siendo las profesiones STEM de las pocas que generarán empelo neto en Europa hasta 2030". Según el estudio de McKinsey and Company "Future of Work" la demanda de empleo STEM se verá incrementada hasta un 30% en 2030, siendo la segunda categoría de empleo neto en Europa, y generando un déficit en España de cientos de miles de puestos sin cubrir.

El equipo fundador formado por Alfredo Montilla, Nicolás Porras, Seddik Mahmah, Juan Manuel Barrionuevo acumulan experiencia en compañías como McKinsey and Company, Banco Santander o Abengoa y se lanzan a este proyecto con el convencimiento de que pueden transformar el futuro de muchas regiones y asegurar que todo el mundo tenga acceso a la revolución digital y de profesiones STEM.

"Esperamos ser capaces de crear entre 300 y 500 empleos digitales en cada una de nuestras células, que en las ciudades a las que nos dirigimos, puede ser transformador"

Apunta Nicolás Porras, COO. "Nuestro proceso de selección integra una formación en tecnologías clave y softskills sin coste para los alumnos, que impartirá la STEMDO Academy, una entidad propia que contará con partners formativos de primer nivel. Una vez incorporados a STEMDO, existe un plan de carrera 100% meritocrático con evaluaciones cada 6 meses basada en competencias y feedback de los clientes" "Los perfiles tecnológicos cada vez son más demandados y con tendencias como el metaverso esta demanda solo va a incrementarse. Nuestra propuesta no es ganar la batalla por el talento, si no ser capaz de crear nuevos pools de talento. De hecho, uno de nuestros proyectos clave es desarrollar la FP Dual con todos los centros formativos en las regiones donde tengamos presencia" apunta Seddik Mahmah. "Nuestros clientes, y yo lo he vivido por mi experiencia previa, nos dicen que aproximadamente un 15% de los proyectos clave sufren retrasos por dificultades en formar equipos y la alta rotación, podemos jugar un rol clave en acompañarlos en este reto". Y es que España se quedan sin cubrir anualmente decenas de miles de empleos STEM y algunas cifras apuntan a más de 500.000 nuevos por falta de talento especializado, según el IV Estudio de Empleabilidad y Talento Digital. Es por ello por lo que resulte necesario trabajar sobre uno de los sectores con mayor tasa de crecimiento "habilitando el talento digital de forma deslocalizada. Regiones donde el empleo tecnológico no supera el 1% tendrá dificultades para crear y atraer el talento digital", agrega Montilla. La startup ha completado una ronda semilla de 800 mil euros de business angels y family offices para el desarrollo de la tecnología que permita escalar el negocio una vez desarrollado el modelo en la primera célula. Primera célula de empleo en Huelva pero con rápida expansión La startup ya ha empezado a crear su primera célula en Huelva. "Huelva tiene una tasa de desempleo del 18% y sabemos que las tasas de desempleo juvenil suelen doblar aproximadamente las generales. Ya estamos trabajando tanto con las administraciones locales como autonómicas para el desarrollo de programas específicos de formación y reskilling con diferentes colectivos" añade Alfredo Montilla. "Nuestro plan de expansión ya contempla otras regiones como Jaén, Cádiz o Albacete; pero estamos empezando a recibir propuestas de regiones como Canarias o Melilla lo que nos reafirma en la necesidad del modelo" La startup quiere acabar 2022 con los primeros cohortes de talento ya trabajando con clientes y facturando.

