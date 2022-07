Multiply School: una educación efectiva, entretenida y actualizada

Calixto Carbone y Matías Polizzi, fundadores y CEOs de Multiply, explican en qué consiste esta escuela.

¿Cómo nace Multiply School?

Matias: Conceptualmente nacimos cuando estábamos estudiando la mejor manera de llegar a las personas sin generar incomodidades o romper reglas digitales sobre cómo vender online. Cali tomó formaciones innovadoras en este sentido y Matias aportó desde experiencia en ventas, marketing y entornos digitales.

Cali: Efectivamente, nacemos en plena pandemia, de la mano de la urgente necesidad del mercado corporativo de formar a sus trabajadores afectados por las restricciones, desde su casa, en competencias digitales. En octubre de 2020, dimos nuestro primer curso de "Generación de ventas remotas" a sala llena, con más de 15 empresas de España y LATAM, que necesitaban desesperadamente adaptar a sus equipos comerciales un nuevo paradigma que, según se veía, llegaba para quedarse.

Podemos decir que Multiply School nace de nuestra propia (mala) experiencia a la hora de buscar formaciones en la pandemia. Sobre la falta de formaciones guay, que resultaran efectivas, o que tuvieran información realmente actualizada.

¿Qué os diferencia del resto de competidores?

Cali: Que no trabajamos por horas sino por casos de éxito. El compromiso con nuestros estudiantes es brindarles educación efectiva, entretenida y actualizada. Siempre con foco 100% aplicativo.

Las empresas que nos contratan pueden medir fácilmente el resultado de la formación a medida que sus equipos aplican lo aprendido, durante cada clase.

Además, en nuestras formaciones y en nuestro trabajo diario utilizamos la metodología lean (proceso de mejora continua) y fomentamos la MOTIV-ACCIÓN. La motivación como motor de la acción.

Mati: La mejora continua y la dedicación a la experiencia en si. No somos un lugar donde tomar formaciones sino una herramienta para empoderar a los equipos de trabajo y ganarle a la monotonía de "las clases por Zoom".

Promovemos brindar más que formaciones, queremos generar experiencias positivas de aprendizaje.

¿Qué es lo que encuentra el alumno en vuestra plataforma?

Cali: Actualmente apoyamos todos nuestros estudios en un Campus Virtual. Sin embargo, lo que el alumno encuentra en Multiply excede al uso de una plataforma.

Cuando alguien estudia con nosotros lo primero que encuentra es un ambiente apto para aprender, donde flota en el aire la camaradería y donde los profesores, facilitadores y alumnos trabajan por un objetivo en común: que todos terminen la formación siendo mejores profesionales que cuando comenzaron.

Mati: Pero no todo es color de rosas, el alumno tiene que poner su parte y le motivamos a hacerlo. Creo que proveer formaciones que, sin importar de que temática sean, sean efectivas, entretenidas y actualizadas, inherentemente tiene que motivar a participar. A eso aspiramos, a generar un entorno de aprendizaje que aliente al alumno o alumna a querer aprender.

Cali: Nos gusta hablar de la experiencia Multiply porque no se trata sólo de sentarse a estudiar.

Más del 50% de nuestros contenidos son full prácticos. En todos los breaks musicalizamos los momentos con sets especialmente escogidos y, al final, hacemos una trivia sobre lo aprendido en clase. ¿Lo guay? A quien gana la trivia le enviamos la cena gratis por Glovo!

¿Qué ofrece Multiply que no ofrezca la formación tradicional universitaria? ¿Sigue estando la universidad tan desalineada con la realidad de las empresas?

Mati: píldoras de aprendizaje sin todo el peso de pensar en una carrera universitaria. Pensemos en una carrera de cuatro años y pensemos en como cambio el mundo en los últimos dos años, es un dolor muy grande para una institución del tipo universidad adaptarse al cambio. La universidad es una entidad fundamental en el progreso de la humanidad así como también lo es la adaptabilidad y el compromiso con la incorporación y la generación de conocimiento. Nosotros nos podemos adaptar más ágilmente.

Cali: Decir que la Universidad está desalineada con la realidad de las empresas me resultaría soberbio. Hay algunos sectores o carreras donde las universidades no han sabido adaptarse tan rápido como el cambio de paradigma; pero en la mayoría de los casos la universidad sigue siendo súper valiosa. En muchos casos, incluso, imprescindible.

Sucede que en el sector de ventas, donde más nos especializamos, la Universidad siempre ha quedado rezagada. No existió nunca una carrera en ventas per-se. He escuchado en mi vida cosas como "...bueno, pues estudia Marketing " o "...existe la carrera de Comercio Exterior ". Y, no. No son lo mismo.

En el área de ventas la Universidad no ha sabido crecer como en otras carreras. Y mucho más en lo relacionado a la digitalización del proceso de ventas. Creo que ahí es donde más fuertes somos y donde hemos sabido detectar una necesidad real del mercado corporativo:

Faltan profesionales formados en ventas, que tengan una mentalidad de crecimiento continuo y que entiendan que tendrán que seguir estudiando y aprendiendo toda su vida.

¿Qué ofrecemos nosotros que no ofrezca la formación tradicional? La posibilidad de que quien estudia en Multiply vaya creciendo en su carrera de Digital Sales de forma continua. Que haga de la tecnología aplicada a las ventas una verdadera carrera.

¿Qué soft y hard skills son las más requeridas en el mercado laboral en estos momentos?

Mati: La adaptabilidad, la capacidad de tomar los cambios como un desafío, la inteligencia emocional, son habilidades blandas que hoy son extremadamente valoradas.

Y las duras, en mi opinión, son aquellas que tienen que ver con conocimiento de sistemas de información, automatizaciones, software de soporte de ventas; son fundamentales para trabajar en el área de ventas. Pero con esto no quiero desalentar. Son muy fáciles de aprender!

Cali: En lo que respecta a hard skills, las habilidades "duras", las más demandadas son las propias de lo digital. De todo lo relacionado a la tecnología. Antes un vendedor tenía que tener sólo actitud, un boli y un cuaderno. Hoy en día las ventas están digitalizadas en todos lados. Las herramientasd de CRM (Customer Relationship Management) han crecido exponencialmente desde la pandemia; así como los software de automatización de procesos. Ya no basta con ser vendedor de raza. Hoy en día hace falta ser parte de mundo tecnológicoo para crece laboralmente.

Respecto a las soft skills (las tan mencionadas habilidades blandas), sin dudas las empresas buscan contratar gente con capacidad de trabajar en equipo, de dar y recibir feedback pero, por sobre todo, buscan vendedores honestos. Ya no va más eso de "venderle hielo a un esquimal". Ahora hay que venderle los planos del Iglú y ayudarlo a mejorar su vida.

La data es importante, pero humanizar el trato más. Diría que las ventas han pasado de ser "data centric" a "human centric".

¿Cómo ha de reinventarse el sector educativo tras la era post Covid-19?

Mati: Captar la atención de la gente, mantenerla y convertirla en algo de valor, es el desafío que creo todas las entidades educativas enfrentamos. Saber comunicarse con generaciones que, en muchos casos, consume micro-contenido. De 140 caracteres, de 10 segundos de duración.

Cali: El sector educativo está reinventándose a pasos agigantados. Inconcebibles hace 5 años. Eso sí, sin duda somos las empresas más jóvenes y pequeñas las que tenemos la obligación de ser disruptivas. No podemos pedirle a las grandes universidades que cambien tan rápido. Por una cuestión de sentido común: son muy grandes.

Imagina pilotear un crucero gigante y tener que hacerlo girar en 45 grados hacia otra dirección. El tiempo que lleva re-apuntarlo, que gire y se acomode. Con todo ese peso, con todos esos pasajeros.

Ahora imagina pilotear una barcaza pesquera de 6 personas, girando a 45 grados. Mucho más ágil, ¿no?

Las empresas como Multiply podemos girar más rápido, redireccionar. Innovar.

Estamos obligados -y dispuestos- a reinventar el sector educativo desde nuestra posibilidades de re-direccionar rápido y de trabajar bajo una metodología de mejora continua.

El 70% de los empleos que ocuparán nuestros hijos no están inventados. Entonces, no puedo responder tu respuesta. Sólo puedo agregar preguntas

¿Qué valores, conocimientos, destrezas o habilidades deberían tener los estudiantes al finalizar su etapa formativa para poder hablar de un sistema educativo adecuado?

Cali: Avanzamos hacia un mundo más humano, más empático y más digitalizado. Además, hacia una sociedad que nunca dejará de estudiar, formarse y mejorar. Ya casi no va más eso de "estudio, me gradúo, y consigo un trabajo el resto de mi vida". Ahora deberemos estudiar constantemente, y cambiaremos mucho más de trabajo -hacia uno mejor- gracias a esta capacidad de ser siempre mejores.

El sistema de competencias que prevemos para el futuro contiene una mentalidad de aprendizaje continuo, la conciencia de la potencialidad de la tecnología, la autogestión en entornos de trabajo remoto y fragmentado.

Mati: Estoy de acuerdo con Cali. En ese sentido, creo que los estudiantes tienen que tener la capacidad de haber comprendido y testeado lo aprendido durante la duración de la formación para poder corroborar que esta implementando las enseñanzas adecuadamente. Para generar la experiencia que eventualmente solidifica el conocimiento. Asimismo, la alumna tiene que sentirse confiada de que va a poder adaptar lo aprendido en caso que algo cambie.

¿Qué cursos tenéis ya en el mercado?

Cali: Nacimos dictando cursos de Ventas Digitales. Es nuestro fuerte. Si bien actualmente ofrecemos -a través de otros centro de formación asociados- más de 100 cursos apuntados a empresas con una variedad de temáticas que van desde el desarrollo de competencias informáticas hasta el desarrollo de habilidades blandas, nuestro foco principal siempre fue ayudar a los equipos de venta a digitalizarse sin deshumanizar el proceso, y a crecer.

Nuestro próximo desafío es enfocarnos en el consumidor final y en la falta de talento digital en el área comercial. Esto lo llevaremos a cabo gracias al apoyo de inversores y advisors que aportaron a nuestra proyecto con una inversión pre-seed y con la ayuda también de ENISA para ayudarnos a lanzar nuestro bootcamp part-time, de tres meses de duración, enfocado en las ventas digitales. Le llamamos Multiply College. Porque va un poco más allá de la escuela. Es un cambio de carrera.

Esto permitirá a los españoles formarse con Multiply School como Digital Sales Experts y pagar sólo cuando les consigamos un trabajo de 20.000€ al año o más; en un entorno donde podrán hacer una carrera y duplicar su sueldo en dos o tres años, y triplicarlo en cinco o seis.

La necesidad del mercado de contar con nuevo talento comercial-digital es enorme. Sólo en España quedan sin cubrir más de 250 posiciones de "Sales Development Representatives" al mes. Las empresas que estudiaron con nosotros no paran de preguntarnos si tenemos talento para el área comercial para recomendarles y ¡no hay!

¿Cómo se puede impulsar las carreras en el área tecnológica de los perfiles más "tradicionales"?

Cali: Últimamente, gracias al éxito de escuelas como Ironhack, Le Wagon o Assambler School; se ha relacionado a las carreras del área tecnológica únicamente con la programación o el análisis de datos. Hay muchas profesiones y carreras que necesitan digitalizarse y allí hay espacio para muchos perfiles más tradicionales.

Para impulsar las carreras en el área tecnológica de estos perfiles lo que hay que hacer es aumentar la oferta de formaciones relacionadas a lo tecnológico, que no sean necesariamente de programación.

Hay muchísima demanda de especialistas para trabajar en el entorno de Salesforce, por ejemplo, que no necesitan saber programar.

Creo que es vital que entendamos que la digitalización de procesos no es sólo programación, y que hay muchos puestos que cubrir allí que, además, pagan muy por sobre la media de España. Un SDR (primer puesto en Digital Sales) gana lo mismo que un programador Junior (22.000€ a 28.000€ al año). Y un ejecutivo de cuentas en tecnología gana lo mismo que un programador Senior (35.000€ a 51.000€ al año).

Mati: En general, muchos roles hoy están siendo reemplazados o re-adaptados por automatizaciones. Esto no viene a destruir puestos de empleo, viene a hacerle la vida más fácil a la gente. Las formaciones en ingresos a conceptos tecnológicos de manera didáctica va a permitir que cualquier persona pueda asumir el desafío de aprender algo de lo que no tiene ni idea. Y el clima en la formación, la camaradería, es lo que tiene que fomentar el no detenerse ante los obstáculos. Cualquiera hoy puede aprender a hacer lo que quiera.

¿Con qué empresas habéis trabajado ya?

Cali: Si bien comenzamos trabajando con Startups, hemos ido creciendo exponencialmente en base a nuestra calidad, entrega y servicio. En los últimos 12 meses hemos formado a los equipos comerciales de Salesforce (Iberia e Italia), Jobandtalent (Uno de los más recientes Unicornios Españoles), CEPSA o Agencia EFE.

Lo más destacable no es haber formado a estos gigantes, sino que seguimos formando también empresas pequeñas y medianas, ayudándolas a implementar un modelo de ventas digital, accesible y escalable.

¿Tenéis planes de expansión en otras zonas del país o dar el salto fuera de España?

Cali: La educación borderless (sin fronteras) es un concepto que llegó para quedarse. Al haber nacido en pandemia y ser una empresa 100% digital, hemos superado rápidamente las fronteras geográficas. Desde que iniciamos nuestras operaciones hasta hoy tuvimos clientes fuera de España -Como el unicornio Argentino Ualá, o Unicornios de Francia y Alemania como son Qonto y Sennder respectivamente-.

Además, ambos fundadores somos nacidos en Latinoamérica y eso une mucho nuestros lazos con dicho continente.

¿Es el sector de tecnología una oportunidad para los jóvenes que, dentro de 10 o 20 años, tomarán las riendas del país? ¿Ser digital sale expert es una profesión con futuro?

Cali: El sector de la tecnología es mucho más que una oportunidad para el futuro. Es el futuro. Y las posibilidades de desarrollo de carrera para un experto en ventas digitales son enormes, ya que tras la pandemia ha tenido un boom como nunca antes en la historia, y hoy falta talento. Las empresas se están "robando" a los Digital Sales Experts entre sí.

Actualmente, los trabajos en Tech Sales se pagan de media lo mismo o más que los de Programación o Data Science. Desde el comienzo y, a medida que avanza su experiencia, las posibilidades aumentan. Hay un futuro muy promisorio para un profesional en esta industria de acá a los próximos 10 años.

Mati: Para agregar a lo que dice Cali, diría que es el presente. El saber configurar una herramienta para que haga por nosotros trabajo que nos quita tiempo de lo más importante, va a determinar quién tiene mayor capacidad productiva. El Digital Sales Expert es una profesión con futuro porque las bases son las mismas de siempre, ell encontrar a la persona correcta que quiere saber de nosotros. Las ventas son las puertas de entrada a experiencias de valor. Y las empresas que agregan valor, crecen. El digital sales expert tiene futuro en esas empresas.

¿En qué debería poner el foco alguien que aspira a salir al mercado laboral o está buscando empleo ahora mismo?

Cali: Humanización y resiliencia. Sin dudas. Humanización, resiliencia y capacidad de adaptación, siendo conscientes de que la realidad requerirá cada vez más aprendizaje continuo.

Desde Multiply School defendemos que, para hacer un mundo mejor, es necesario brindar competencias digitales a gente con alta calidad humana. Los vendedores que demanda el mercado hoy no sólo deben estar digitalizados, deben entender la venta como un proceso de agregado continuo de valor.

Por eso profesamos "vende sólo aquello que creas que pueda ser un caso de éxito". Por eso crecimos, entregando casos de éxito a grandes históricos, como Salesforce.

Mati: Adhiero a las palabras de Cali y sumo que el buscar entender para quien va a trabajar y si se siente capacitada es fundamental. Para la persona y para la empresa. Las personas que desembarcan en las posiciones adecuadas para ellas trabajan mejor y las empresas logran hacerlas felices más fácilmente. Es un win-win.