Los estudiantes del CESGA de EFFAS tendrán acceso a los datos de empresas, fondos y gobiernos de Clarity AI

EFFAS ha alcanzado un acuerdo con Clarity AI para que los estudiantes que cursan el programa Certified ESG Analyst (CESGA) para obtener la certificación líder a nivel internacional en el campo ESG tengan acceso a los datos de sostenibilidad de más de 30.000 empresas en todo el mundo, 220.000 fondos y casi 400 gobiernos tanto nacionales como locales.

Jesús López Zaballos, presidente de EFFAS, explica que "la ventaja competitiva clave de la certificación CESGA frente a otras se basa no solo en explicar conceptos críticos de ESG, sino también en el enfoque en ejemplos reales proporcionados a través de nuestro análisis de casos de gestión de carteras. Esta alianza con Clarity AI proporcionará a EFFAS una ventaja adicional frente a sus competidores, ya que el enfoque práctico del programa CESGA será aún mayor y más realista".

La alianza con Clarity AI también posibilita el acceso de los profesores del programa CESGA a la plataforma, de forma que podrán utilizar estos datos, con una cobertura y fiabilidad líder en el mercado, tanto para los cursos de formación como para los exámenes de certificación del título CESGA.

EFFAS es una organización sin ánimo de lucro que reúne a 15 asociaciones nacionales europeas que agrupan a más de 20.000 miembros, todos ellos profesionales de la inversión, la gestión de activos y el análisis financiero. En el año 2014 EFFAS puso en marcha el título CESGA (Certified ESG Analyst) para acreditar a los profesionales del sector en inversión socialmente responsable; la que no solo considera la rentabilidad, sino también el impacto social, medioambiental y las prácticas de buen gobierno corporativo.

El CESGA ha sido el título pionero en el mundo en materia de ESG y actualmente es líder internacional por número de profesionales acreditados, que superan ya los 3.000 en más de 50 países. A finales de 2022, se espera que el número de titulados CESGA supere los 4.000.

El programa está disponible completamente en formato online, tanto la formación para su preparación, como el examen. De esta forma, es accesible a candidatos de todo el mundo que tengan interés ??en mejorar sus oportunidades profesionales con la Certificación de Analista ESG (CESGA).

El título CESGA se ha convertido en el referente internacional en el campo de ESG por su prestigio, la profundidad de sus contenidos y su enfoque práctico. Compañías líderes de todo el mundo están certificando a sus profesionales en ESG con esta acreditación de EFFAS en diferentes países. Algunas de ellas son: Alandsbanken, Amundi, Andbank, Banco Cooperativo Español, BBVA Asset Management, BNP Paribas, Caixabank, Caja Rural, CD Croissance, Danske Bank, Deutsche Bank, Dorval AM, Dunas Capital, DWS Investment, Evangelische Bank, Edmond de Rotschild AM, Gescooperativo, Ibercaja, La Banque Postale AM, Lyxor, Mapfre, Metzler Asset Management, MEAG Munich Ergo Asset Management, Mutua dels Enginyers, ODDO BHF, Renta 4 Banco, Santander Asset Management, Scope SE & Co, Societe Generale, Tressis Gestión, Vallbanc, Welzia Management SGIIC o Züricher Kantonalbank.

