Glion Institute of Higher Education nombra nuevo director general

Glion Institute of Higher Education, una de las principales escuelas especializadas en gestión y dirección hotelera del mundo, ha nombrado a Michel Philippart, nuevo director general de Glion Institute of Higher Education.

A partir del 15 de agosto de 2022, sucederá en el cargo a Georgette Davey, que dirigirá el campus de Glion en Londres. En cinco años al frente de Glion, Georgette Davey, ha logrado numerosos proyectos e hitos excepcionales, como el lanzamiento de tres nuevos másteres Master's in Luxury Management and Guest Experience, Hospitality, Entrepreneurship and Innovation y Real Estate finance and hotel development.

Antes de unirse a Glion, Michel Philippart estuvo cinco años en la Escuela de Negocios EDHEC en Francia, donde fue director del Máster en Consultoría de Estrategia y Transformación Digital, así como profesor de Estrategias de Suministro (abastecimiento, distribución y logística). Su trayectoria profesional se enfocó en los desafíos empresariales de la transformación digital en el área de Operaciones para capturar ventajas competitivas sostenibles.

Durante casi 20 años ha tenido multitud de experiencias docentes en Compras, Cadena de Suministro y Operaciones en diferentes instituciones de prestigio. Ha sido conferenciante en HEC Paris, profesor en Grenoble School of Management y profesor invitado en Kedge y EM Lyon, entre otros. Su experiencia en Grenoble School of Management le permitió acercarse al mundo académico. Fue miembro del Instituto de Investigación e Innovación en Gestión de Compras y director pedagógico, gestionando equipos de formadores en programas multianuales de desarrollo corporativo global (Europa, Asia, EE.UU).

Antes de liderar programas de educación, Michel Philippart trabajó para la gestión de operaciones de Booz Allen (Chicago, París) y McKinsey (Bruselas, Ginebra), ayudando a grandes clientes a transformar la gestión de la cadena de suministro. En Frito-Lay de Pepsico (Dallas, Londres, Berna) desarrolló e implementó una estrategia de compras internacionales enfocada en asegurar un acceso privilegiado a los recursos clave de los proveedores, fortaleciendo las ventajas competitivas. Durante su último cargo corporativo, como jefe de compras globales en GSK Biologicals (Bruselas), transformó las compras de una función táctica y administrativa a un poderoso soporte de iniciativas estratégicas.

Es coautor de dos libros sobre gestión estratégica de proveedores y creación de valor y aprovisionamiento colaborativo (Presses Universitaires de Louvain 2005) y Les Achats collaboratifs (De Boeck 2012). También ha escrito artículos en revistas académicas y revistas especializadas. Participa de manera ocasional en conferencias profesionales para corporaciones globales.

Michel Philippart tiene un DBA de Paris Dauphine (2016) y un MBA de Kellogg Graduate School of Management de la Universidad Northwestern (1989), así como una licenciatura en ingeniería metalúrgica de la Universidad de Lieja (1983).

Philippart aprovechará esta amplia experiencia en el mundo académico, de consultoría y empresarial para posicionar aún más a Glion a la vanguardia de la digitalización y la innovación en el sector hotelero, supervisando alrededor de 1.600 estudiantes y un equipo de 250 empleados.

Será responsable de liderar los campus de GIHE en Suiza y el Reino Unido, impulsando y entregando más estrategias innovadoras relacionadas con lo académico, las operaciones y la experiencia de los estudiantes.

Comentó: "Acepto el desafío de liderar una de las mejores instituciones educativas de hospitality del mundo. La industria hotelera es un territorio de oportunidades. La educación es la clave para transformar este sector para capturar las oportunidades de un mundo que enfrenta profundas mutaciones".

Pierre Salles, presidente de la junta de Glion, comentó: "Estamos muy complacidos de dar la bienvenida a Michel Philippart al frente de Glion. Su amplio conocimiento y experiencia respaldarán nuevos desarrollos académicos para la institución en beneficio de las generaciones futuras".

