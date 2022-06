El colegio Highlands School Los Fresnos de Madrid mejora la capacitación de su alumnado y profesorado

El colegio Highlands School Los Fresnos, con más de 15 años de historia, ha apostado por Microsoft Surface Laptop Go como dispositivo idóneo en el aula y por el entorno de Office 365 Educación para enseñar y mejorar las habilidades digitales de su alumnado de Secundaria -a partir de 3º de la ESO hasta 2º de bachillerato.

Gracias a la innovación tecnológica que ha implantado el centro, de la mano de Microsoft, ha podido instaurar una metodología más personalizada y obtener mejores resultados de aprendizaje, gracias a un mejor y mayor seguimiento de las necesidades del alumnado, que se convierte en el centro del aprendizaje y que disfruta de acompañamiento permanente.

Con Surface Laptop Go los alumnos llevan menos peso en sus mochilas

El centro se ha decantado por Surface Laptop Go, un equipo diseñado para la educación, que cuenta con gran versatilidad para adaptarse a la diversidad de los estudiantes y fomentar la creatividad. El dispositivo es interactivo, intuitivo, muy ligero y asequible. Su pantalla táctil PixelSense de 12,45 pulgadas, en formato 3:2 está especialmente optimizada para maximizar el entorno visual de aprendizaje y área de estudio.

La duración de la batería es una ventaja más y es que Surface Laptop Go cuenta con una autonomía de hasta 13 horas de uso y una configuración en la que destacan un procesador Intel Core i5 de 10ª generación, con 8 GB de memoria RAM y un disco duro SSD de 256 GB, características que lo convierten en un estupendo aliado para estudiar y aprender, tanto dentro como fuera del aula.

Y lo que más han resaltado los alumnos del colegio es su ligereza. Surface es fácil de mover, el dispositivo es más ligero que la mayoría de los libros de texto y cabe fácilmente en una mochila.

El colegio Highlands School Los Fresnos quería asegurar la calidad, la inclusión de todos los estudiantes y la generación de espacios físicos y virtuales orientados a propósitos educativos muy concretos en un entorno de seguridad integrada de alto nivel.

"Después de varios años trabajando con dispositivos ipad one to one desde 5º curso hasta bachillerato, los requerimientos y retos que nos hizo afrontar la pandemia durante el confinamiento nos hizo que nos marcáramos un objetivo con una visión de cambio cualitativo a mayor escala de lo que se había estado trabajando hasta el momento en el colegio", señala Francisco Loro Fernández, director del colegio Highlands School Los Fresnos.

Los dispositivos Surface Laptop Go junto a soluciones como Office 365 Educación, que incluye Teams impulsan la colaboración tanto dentro como fuera del colegio y hace posible un aula virtual. Se trata de una herramienta que integra conversaciones, videollamadas, contenido, tareas y aplicaciones en un mismo sitio, lo que permite al profesorado del colegio Highlands School Los Fresnos crear entornos de aprendizaje vivos y accesibles desde dispositivos móviles, tabletas, PC o navegador.

El entorno Office 365 Educación les permite tener todas las herramientas necesarias dentro de un entorno accesible, tanto para profesores como alumnos. Es especialmente útil para los docentes, pues les proporciona recursos que les permiten atender a los diferentes ritmos de aprendizaje que se encuentran en el aula, además de personalizar según la asignatura que se imparta.

Asimismo, permite al alumnado del colegio Highland School Los Fresnos desarrollar competencias digitales, que les ayudan en su aprendizaje y les prepara para su futuro laboral. Por ejemplo, se están formando en la creación de presentaciones interactivas que posteriormente emplean en exposiciones orales, organización de apuntes y anotaciones en su OneNote y la posibilidad de interactuar con profesores a través de Flipgrid, donde la comunicación es completamente multimedia mediante vídeos de duración limitada

"Nos iniciamos en Office 365 Educación durante la pandemia. Antes empleábamos otras herramientas menos eficaces, y tras probarlo, hemos continuado dándole un mayor protagonismo en los dos últimos cursos. Una de las cosas que nos hizo decantarnos por la versión educativa de Office 365 fue la seguridad. Después de un diagnóstico comparativo, nuestro departamento de sistemas nos aconsejó que era el entorno más seguro para nuestro alumnado", señala Raúl López Villas, profesor de Primaria y responsable del programa Show Case School del colegio Highland School Los Fresnos.

Además, las familias tienen mayor conocimiento de los procesos y evolución de tareas y aprendizaje de sus hijos y la tranquilidad de que lo hacen en un entorno totalmente seguro y que vela por su privacidad.

La tecnología Microsoft ha ayudado también a la entidad educativa en su apuesta por la sostenibilidad, al reducir en un 30% su gasto en papel y reprografía durante este curso escolar.

Acompañar al profesorado y no generarle más complicaciones

Para que el proceso de digitalización del colegio tuviera el éxito esperado, el acompañamiento a la comunidad educativa ha sido clave. Microsoft apuesta por un proceso sencillo, que no añada más complejidad y presión a los profesionales y a los centros educativos.

De esta forma, se puso en marcha un completo plan de formación para el profesorado del colegio Highland School Los Fresnos desde Microsoft Learn, para que aprovechar todas las ventajas y beneficios de la tecnología y ayudarles a convertirse en una organización educativa digitalmente competente.

Microsoft está colaborando en esta formación del profesorado del centro educativo madrileño, para dotarle de las aptitudes que necesita para la enseñanza en entornos híbridos, y que puedan sacar el máximo provecho a esta tecnología que se adapta a sus necesidades y no al revés.

Se ha impartido formación específica en el uso de pizarras digitales en las etapas de Infantil y Primaria y se está instruyendo al equipo directivo, por parte de GTTP Global Learning, en la implantación de herramientas como Flipgrid, Forms y Sway en las diferentes etapas y la mejora en el uso de Teams y OneNote para darle uso institucional, aparte de docente.

El colegio Highlands School Los Fresnos quiere ser reconocido como Microsoft Showcase School, que distingue a las instituciones educativas más innovadoras con tecnología Microsoft. Para ello, han comenzado con el objetivo de conseguir la certificación de MIE Expert para su profesorado -profesores expertos en tecnología Microsoft-. Ya han conseguido certificarse docentes de todas las etapas educativas que se imparten en el centro (Infantil, Primaria y Secundaria). Nuestro objetivo es conseguir que este año el 80% del profesorado esté certificado en junio 22.