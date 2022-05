Andalucía sacará una instrucción que marque "las grandes líneas" para organizar la docencia el próximo curso

El consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, Manuel Alejandro Cardenete, ha informado este lunes de que el Gobierno andaluz sacará una instrucción próximamente en la que se marquen las "grandes líneas" para organizar la docencia el próximo curso escolar 2022/2023 y dar "una mínima base jurídica" a los centros educativos.

En este sentido, ha lamentado el retraso del Gobierno de España puesto que los reales decretos del Ministerio de Educación "han llegado esta primavera". "Hasta que no ha llegado la letra pequeña de la Lomloe, la ley orgánica que modifica la educación en España, no podemos elaborar los decretos de Bachillerato, Primaria, Infantil, Secundaria, que no van a estar el 1 de septiembre; ni nosotros ni ninguna comunidad autónoma", ha aseverado el consejero.

Un decreto, ha explicado Cardenete en Málaga, "tiene una vida de cuatro, cinco o seis meses; no hay quien le quite ese desarrollo" puesto que tiene que salir a audiencia pública, elaboración de informes, pasar por el Consejo Consultivo, etcétera. En definitiva, "un proceso largo", añadiendo que el de Secundaria lo firmó el pasado viernes.

Por esta razón, ha continuado, con toda la información que se obtenga de este proceso, como sugerencias, comentarios, reuniones, etcétera, la Consejería de Educación sacará una instrucción que marque las "grandes líneas" para organizar la docencia y que dé "una base mínima jurídica para que los centros puedan trabajar y montar su docencia y su estructura de horarios para que entre el 12 y el 15 de septiembre empiecen todos los niveles".

Este retraso, ha asegurado Cardenete, ha tenido también "otras consecuencias negativas", como la renovación de los libros de texto. "Este año tocaba renovarlos pero los textos no han llegado, no hemos podido sacar los nuevos manuales para las diferentes editoriales que tocaban renovar", ha expuesto, añadiendo: "Esto tenía que haberse terminado el verano pasado y han llegado esta primavera".

Por otro lado, cuestionado por las movilizaciones previstas por el profesorado de Música, el consejero ha indicado que no es sólo de este colectivo sino que cuando se produce un cambio normativo "lo lógico es que haya nerviosismo".

"Estamos en proceso de escucha", ha dicho, recordando que el pasado año el consejero Javier Imbroda lo activó para ver cómo se organizaba el 40% de autonomía de la Junta de Andalucía ante la nueva ley, puesto que el 60% viene impuesto por el Gobierno de España.

"Ahora estamos en esa apertura del proceso de escuchar de los subsectores. Lo que es cierto es que cualquier cambio genera cierto movimiento", ha dicho, recordando que la modificación de la Lomce se hizo "sin gran negociación con las comunidades autónomas".

En este sentido, el consejero andaluz de Educación ha reiterado que los decretos tienen "un recorrido de meses" y que probablemente estén listos el próximo otoño.

Bachillerato general

Por último, cuestionado por el Bachillerato General, Manuel Alejandro Cardenete ha explicado que no todos los centros andaluces "estarán en condiciones" de poder impartirlo. Así, desde la Consejería se está "intentando poner en orden y ver qué centros pueden" ponerlo en marcha.

Ha añadido que hay centros educativos que por su tradición docente "les costará" pero ha asegurado: "cuando vayamos avanzando trasladaremos la máxima información para la matriculación".

"Es cierto que el retraso en todo nos está afectando a nosotros. Somos una comunidad de la que dependen casi 1,8 millones de niños y niñas y estoy nos está provocando una finalización de curso 2021/2022 y un arranque del próximo más complicado de la cuenta", ha concluido.