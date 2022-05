Perfiles digitales, los más demandados por los profesionales de marketing y publicidad

Ecoaula.es Santa Cruz de Tenerife

El sector del marketing y la publicidad atraviesa un proceso de crecimiento y desarrollo que pasa por la digitalización de los servicios, y tiende cada vez más a la especialización de los contenidos, según se desprende del foro sobre Empleabilidad y empleo en el sector publicitario que ha llevado a cabo la Universidad Europea de Canarias de la mano de varios expertos, quienes aseguraron que "los profesionales con conocimientos digitales son los más demandados".

Un foro, celebrado en las instalaciones de la Universidad en Santa Cruz de Tenerife, ha sido inaugurado por la rectora, Cristiana Oliveira, y ha contado con la participación en el panel de expertos de Álvaro Aledo, gerente de As Publicidad; Eduardo Álvarez, alumni de la Universidad Europea de Canarias y ejecutivo de Cuentas de JFT Comunicación; y Carlos Solís, también alumni de la Universidad Europea de Canarias y Creative Art Director para Netflix en We Are Social. El debate ha estado moderado por el coordinador del grado de Comunicación Publicitaria, Enrique Carrasco.

Todos ellos han coincidido en el "buen momento" que está atravesando el sector, con la creación de nuevas empresas publicitarias, pero con un cambio de paradigma: "Ya queda lejos la publicidad en soporte papel, ahora los clientes desean llegar a cualquier parte del mundo, y eso lo permite la tecnología digital, además de que el profesional puede trabajar para cualquier país sin moverse de su lugar de residencia", añaden. Además, insisten en que "los profesionales con conocimientos digitales son los más demandados", por lo que los estudiantes universitarios que están formándose con herramientas digitales, "tienen unas posibilidades de empleabilidad muy altas", en un sector que ya está dejando atrás los métodos tradicionales y se segmenta por áreas de especialización.

Los expertos también han aprovechado para dar algún consejo a los estudiantes que asistido al evento, recordado "que las empresas están buscando talento, por lo que cuánto más invirtáis en vuestra formación y en vuestras prácticas extracurriculares, más capacidad de empleabilidad tendréis", en un sector que se adapta a las demandas de un público cada vez más tecnificado y con clientes que saben bien a qué público quieren dirigirse.

Además, con el objetivo de conocer e identificar los perfiles profesionales más demandados, y poder ajustarse así a las necesidades y tendencias del sector, desde el grado de Comunicación Publicitaria de la Universidad Europea de Canarias se ha elaborado el estudio Diagnóstico de los perfiles profesionales más demandados, que ha contado con la participación de los graduados en Comunicación Publicitaria en esta institución entre los cursos 2015-16 y 2019-2021. Según este sondeo, los alumni desempeñan trabajos como técnicos de marketing y publicidad, como directivos de empresa o como emprendedores, entre otros muchos.

