Ironhack y Bipi se unen para ofrecer más de 100.000 euros en becas para la formación en tecnología

El talento digital es un activo esencial cada vez más demandado por las compañías europeas. Según el informe Digital Stills New Professions, New Educational Methods, New Jobs, elaborado por la Comisión Europea, indica que casi el 90% de los empleos en Europa solicitarán en un futuro cercano algún tipo de competencia digital. Además, señala que el 40% de los trabajadores están preocupados por si su formación no es adecuada para los trabajos del futuro.

Aun así, y a pesar de que la digitalización ha pasado a ser una realidad para la mayor parte de los sectores, como el de la movilidad, se encuentran muchas empresas con dificultades a la hora de reclutar a perfiles con las competencias tecnológicas necesarias.

Ante esta escasez de competencias digitales básicas en la población, Ironhack, la escuela líder en formación de talento digital de forma intensiva, y Bipi, empresa española pionera y referente de automóviles por suscripción, se unen para ofrecer más de 100.000 euros en las becas "Digital & Tech Talent by Bipi". ¿El objetivo? Potenciar el talento tecnológico en España, Francia y Países Bajos e impulsar el desarrollo de las propuestas de negocio digital, con el fin de conseguir profesionales con las competencias necesarias para el futuro del sector digital.

Con esta colaboración, ambas entidades buscan facilitar el acceso a programas de formación en Desarrollo Web, Análisis de Datos, Diseño UX/UI y Ciberseguridad, además de favorecer la entrada de estos perfiles al mercado laboral en un momento donde cada día se demandan más profesionales de este tipo. Además, Bipi, empresa en pleno crecimiento presente, ya en más de cuatro países y con perspectivas de ampliar su equipo, dará la oportunidad a los alumnos de estos programas para formar parte de su equipo.

"Tener formación a nivel tecnológico ha pasado de ser un plus a ser realmente necesario, para que esta educación sea accesible para todo el mundo las becas que ofertamos en conjunto con Bipi serán de gran ayuda. Desde Ironhack creemos que dar oportunidad de tener una formación práctica ayudará enormemente a las personas que buscan incorporarse al mundo laboral desde otra perspectiva.", declara Tiago Santos, GM de Ironhack Iberia.

Por parte de Bipi, Juan Carlos Delgado, CTO de la compañía considera que: "Cada día necesitamos perfiles más preparados a nivel tecnológico y digital que se adapten a esta nueva ola y exigencia de empresas de alto crecimiento como Bipi. Pensamos que esta colaboración puede ayudar a todas aquellas personas que quieren dar un giro en su carrera profesional y dar el salto que se necesita para triunfar en este sector".

Proceso de solicitud y desarrollo

Mediante estas becas, las personas seleccionadas podrán desarrollar sus habilidades de una forma totalmente práctica y enfocada 100% a este nuevo entorno laboral. El programa incluye un total de 100.000 euros en becas que cubrirán desde un 20% a un 50% del total de los cursos. Los estudiantes podrán cursar, tanto en modalidad presencial en los Campus de Ironhack en Madrid, Barcelona, Lisboa y París, como en remoto, cualquiera de los bootcamps que ofrece la escuela en Desarrollo Web, Análisis de Datos, Diseño UX/UI y Ciberseguridad.

Los bootcamps tienen una duración de 9 a 12 semanas o de 6 meses y los estudiantes podrán inscribirse para solicitar las becas desde el 23 de mayo hasta el 27 de junio de 2022. Para poder solicitar la beca, los candidatos deberán cumplimentar un formulario de inscripción, realizar una prueba de lógica y una entrevista. Posteriormente, Ironhack determinará los ganadores de las becas.

